Bị can trong đường dây tín dụng đen sa lưới

Bị Công an TP.HCM khởi tố về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Hiên lẩn trốn tại phường Vĩnh Tuy (Hà Nội).

Ngày 31/5, Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Công an phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, bắt giữ Ngô Hoàng Hiên (28 tuổi, ở TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam). Hiên đang bị Công an TP.HCM truy nã về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Bị can Ngô Hoàng Hiên. Ảnh: Công an Hà Nam.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM triệt phá đường dây tín dụng đen tại quận Phú Nhuận do Phạm Ngọc Hùng (43 tuổi, quê Hà Nội) cầm đầu. Hiên nằm trong đường dây này.

Ngày 27/4/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố bị can đối Hiên và các đồng phạm về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hiên đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 5/5, Công an TP.HCM ra quyết định truy nã bị can đối với Ngô Hoàng Hiên.

Đến ngày 31/5, qua công tác trinh sát, Công an tỉnh Hà Nam cùng Công an phường Vĩnh Tuy bắt giữ được Hiên khi bị can đang lẩn trốn trên địa bàn phường Vĩnh Tuy.

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam và quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang toàn tất thủ tục để bàn giao bị can cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM giải quyết theo thẩm quyền.