Bị can trong 2 vụ án thay tên đổi họ trốn truy nã

Cựu Chủ tịch Bình Dương ưu ái doanh nghiệp, gây thất thoát 302 tỷ

Ông Trần Thanh Liêm phạm pháp do nể nang Tổng công ty 3/2 là doanh nghiệp thuộc sở hữu của Tỉnh ủy. Bộ Công an xác định ông Liêm cùng các bị can gây thất thoát 302 tỷ đồng.