Bị can tàng trữ ma túy tử vong

Quới kêu đau bụng nên cán bộ quản giáo đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bị can được chẩn đoán rối loạn tiêu hóa, rối loạn tim mạch và tử vong sau đó.

Ngày 3/6, Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra làm rõ nguyên nhân bị can Phan Minh Quới (24 tuổi, ngụ xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy) tử vong tại Nhà tạm giữ Công an huyện Cai Lậy.

Quới là bị can trong vụ án Tàng trữ trái phép chất ma túy, bị khởi tố và tạm giam từ ngày 27/3.

Nhà tạm giữ Công an huyện Cai Lậy. Ảnh: Anh Minh.

9h ngày 30/5, Quới thông báo cho cán bộ quản giáo nhà tạm giữ rằng bị đau bụng. Bị can được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy cấp cứu.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân rối loạn tiêu hóa, rối loạn tim mạch… Bệnh nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang điều trị, đến chiều hôm sau thì tử vong.