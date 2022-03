Bị can mang lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm bị bắt

Bị truy nã về tội mua bán ma túy, Tồng trốn tại bản và luôn mang theo súng bên người.

Ngày 4/3, Công an huyện Vân Hồ phối hợp với Công an huyện Mộc Châu và Công an tỉnh Sơn La bắt giữ Sồng A Tồng (53 tuổi), người mang lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Tồng liên quan đến một vụ mua bán chất cấm nên bị cơ quan điều tra khởi tố.

Ngày 31/8/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La phát lệnh truy nã đối với Tồng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng bắt giữ Tồng cùng tang vật. Ảnh: Công an Sơn La.

Sau một thời gian theo dõi, cảnh sát xác định bị can trốn tại bản Co Tang, xã Lóng Luông. Chỉ huy Công an huyện Vân Hồ cho biết nơi này chỉ có một đường vào, xung quanh bản đều là anh em trong dòng tộc của Tồng.

Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện bị can thường xuyên mang súng theo người.

Lúc 9h10 ngày 4/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát cơ động công an tỉnh phối hợp với công an các huyện Vân Hồ và Mộc Châu đột kích, bắt giữ thành công Sồng A Tồng.

Tang vật cảnh sát thu giữ được có 3 khẩu súng tự chế và một số vật chứng liên quan.