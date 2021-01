Bị các công ty trở mặt, ông Trump sẽ làm ăn ra sao khi rời Nhà Trắng?

Theo CNN, sau vụ bạo động ở Điện Capitol, Tập đoàn Trump Organization của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ gặp nhiều khó khăn do bị các đối tác tẩy chay.

"Đây là vấn đề rất lớn với ông Trump. Ông ấy tạo ra hình ảnh tiêu cực cho doanh nghiệp (sau vụ bạo động tại Điện Capitol). Các nhãn hàng đều muốn tránh lùm xùm, do đó một số sẽ bỏ đi. Ông Trump buộc các công này phải làm vậy", CNN dẫn lời nhà báo, nhà bình luận Michael D'Antonio nhận định. Ông D'Antonio là tác giả cuốn Never Enough: Donald Trump and the Pursuit of Success (Không bao giờ là đủ: Donald Trump và cuộc mưu cầu thành công).

Sau vụ bạo động ở Điện Capitol, hàng loạt doanh nghiệp quyết định cắt đứt quan hệ với ông Trump. Twitter và Facebook khóa vô thời hạn tài khoản của tổng thống Mỹ. Stripe ngừng xử lý mọi giao dịch qua thẻ tín dụng của đội ngũ tranh cử Trump 2020, Shopify đóng cửa các gian hàng trên mạng của Trump Organization.

Thậm chí, PGA tuyên bố chọn địa điểm mới để tổ chức một giải golf lớn thay cho khu resort nghỉ dưỡng - golf của gia đình ông Trump. Ngày 11/1, Signature Bank cho biết đã bắt đầu đóng các tài khoản cá nhân của ông Trump và kêu gọi ông từ chức. Ngân hàng cho biết "trong tương lai sẽ không làm ăn với bất kỳ nghị sĩ nào phản đối kết quả bầu cử".

Khách sạn Trump International Hotel ở Washington DC. Ảnh: Washington Post.

Chưa rõ các nhà băng khác có tiếp tục cho Trump Organization vay vốn hay không. Deutsche Bank (Đức) cho công ty này vay hơn 300 triệu USD trong hơn 10 năm qua. Tuy nhiên, chính quyền New York đang điều tra mối quan hệ giữa ngân hàng này và Trump Organization. Tháng trước, hai giám đốc thân cận nhất với ông Trump tại ngân hàng này đã từ chức.

Một số bất động sản của Trump Organization có thể bị ảnh hưởng từ cuộc bạo động tuần trước, đặc biệt là Trump International Hotel Washington DC. Trong 4 năm nhiệm kỳ của ông Trump, đại diện các doanh nghiệp và chính phủ nước ngoài luôn ưu tiên đặt phòng tại đây .

"Mọi thứ có thể bị đảo lộn từ bây giờ. Bất kỳ ai đến Washington DC để kinh doanh cũng sẽ ngần ngại khi ở tại khách sạn này, trừ khi việc kinh doanh của họ liên quan đến Ủy ban Cộng hòa Quốc gia", nhà bình luận D'Antonio khẳng định. Hợp đồng kinh doanh khách sạn trong tòa nhà Old Post Office (của chính phủ Mỹ) cũng có thể bị hủy.

Ông Noah Bookbinder, Giám đốc tổ chức Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức tại Washington (CREW), nhận định có thể công ty của ông Trump sẽ mất quyền khai thác khách sạn tại tòa nhà chính phủ. Sự kiện tuần trước các khiến các công ty ngại làm ăn với Trump Organization.

"Các hợp đồng thường có điều khoản chấm dứt liên quan đến hành vi phi pháp hoặc phi đạo đức. Nhiều công ty có thể sẽ áp dụng quy định này”, ông Bookbinder cho biết. Các bất động sản có tên ông Trump cũng đối mặt không ít rủi ro. "Những hợp đồng thuê thương hiệu Trump mang về cho tổng thống hàng triệu USD. Mất đi chúng sẽ là một khoản đáng kể”, nhà bình luận D'Antonio nói.

Deutsche Bank là ngân hàng thân cận nhất với Trump Organization trong hơn 10 năm qua. Ảnh: Getty Images.

Dù vậy, không rõ làn sóng tẩy chay Trump Organization sẽ kéo dài đến bao giờ. "Trước đây, có nhiều lần ông Trump có hành vi quá đà, rồi mọi việc trở lại bình thường. Tuy nhiên, tôi nghĩ lần này sẽ không như vậy", ông Bookbinder dự báo.

Nhưng cần nhớ rằng hơn 75 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu cho ông Trump trong cuộc bầu cử hồi đầu tháng 11. Do đó, ông có nhiều cơ hội kinh doanh mới, tạo ra những nguồn thu mới. Có tin đồn ông sẽ mở một công ty truyền thông sau khi rời Nhà Trắng.

Sau cuộc bầu cử, các kênh truyền hình cánh hữu như OANN hay Newsmax thu hút thêm nhiều khán giả. Những người sùng bái ông Trump rời bỏ Fox News vì cho rằng kênh này không ủng hộ ông Trump nhiệt thành. Nếu ông Trump mở show truyền hình trên các kênh này, chắc chắn chúng sẽ thu hút lượng người xem kỷ lục.

Ông Trump cũng có thể mở kênh truyền hình riêng. Nếu kênh này thu hút 7 triệu người đăng ký (bằng 10% tổng số người bỏ phiếu cho ông) và họ chi 5,99 USD /tháng tiền đăng ký, mỗi năm ông Trump sẽ thu về hơn 500 triệu USD .

Theo giới chuyên gia, cuộc bạo động tuần trước ảnh hưởng nghiêm trong tới thương hiệu Trump, nhưng đế chế kinh doanh của ông vững vàng hơn so với hồi ông bắt đầu tranh cử (năm 2015). Nguyên nhân là ông đã có trong tay một lực lượng ủng hộ lên tới hàng chục triệu người.

"Tất nhiên đa số người ủng hộ ông Trump không đủ tiền để đặt phòng khách sạn cao cấp hoặc chơi golf trong khu nghỉ dưỡng của ông ấy. Nhưng xét về thị trường diện rộng, ông ấy có sức thu hút lớn hơn hồi 5 năm trước", nhà bình luận D'Antonio nhấn mạnh.