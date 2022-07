Bị bố bỏ quên trong ôtô giữa trời nóng kỷ lục, bé trai Pháp tử vong

Bị bỏ lại trong xe hơi sau khi người bố quên đưa tới nhà trẻ, bé trai 14 tháng tuổi qua đời do ngạt thở và mất nước.

Cảnh sát Pháp đã tiến hành một cuộc điều tra sau khi thi thể bé trai được phát hiện trong chiếc ôtô tại bãi đậu xe công ty hàng không Safran ở Bordes, tây nam Pháp vào chiều 20/7.

Bố của em bé 14 tháng tuổi được cho đã "quên" đưa con tới nhà trẻ, đến văn phòng làm việc trong khi con vẫn còn ở trong xe, theo Independent.

"Điều tra ban đầu cho thấy đứa bé tử vong do ngạt thở và mất nước", công tố viên Cecile Gensac cho biết hôm 22/7.

Vào chiều ngày xảy ra sự việc, mẹ đứa bé hoảng hốt khi nhận ra con trai không có mặt ở trường mẫu giáo. Khoảng 17h, đội cứu hộ có mặt tại hiện trường, nỗ lực cấp cứu cho đứa trẻ song không thành công.

Bé trai Pháp qua đời sau khi bị bố bỏ quên trong bãi đậu xe công ty. Ảnh: Google Street View.

Cha mẹ của bé trai đều không có tiền án tiền sự. Cả hai đang được điều trị tại bệnh viện vì sốc.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Pháp và nhiều nước châu Âu đang đối mặt đợt nắng nóng kỷ lục.

Nhiệt độ cao cũng đã gây ra nhiều vụ cháy rừng tại Pháp, khiến hàng chục nghìn người phải di tản và thiêu rụi khoảng 19.000 hecta rừng. Bảy nơi trú ẩn khẩn cấp đã được thiết lập để hỗ trợ những người sơ tán.

Nắng nóng kỷ lục đang hoành hành tại nhiều quốc gia châu Âu. Ảnh: AFP.

Cuối tháng 6, một bé trai 5 tuổi ở Houston (Mỹ) cũng tử vong sau khi bị mẹ bỏ quên trên ôtô trong thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. Vì vội vàng vào nhà chuẩn bị tiệc sinh nhật cho con gái 8 tuổi vào tuần tới, bà mẹ quên mất cậu con trai vẫn ngồi ở ghế trước.

Theo lời cảnh sát, bình thường, cậu bé có thể tự mở khóa xe hơi. Tuy nhiên, chiếc xe được sử dụng trong ngày xảy ra vụ việc là xe thuê nên em không biết cách thoát ra ngoài. Cửa xe không có bất kỳ loại khóa an toàn cho trẻ em nào hay nút tương tự để kích hoạt khi trẻ trong xe gặp nguy hiểm, theo CNN.

Theo Consumer Reports, ngay cả trong những ngày mát mẻ, nhiệt độ trong xe hơi đóng kín cũng có thể đạt tới mức nguy hiểm chỉ trong khoảng 1 tiếng, gây nguy hiểm đến tính mạng người kẹt bên trong, nhất là trẻ em. Nhiệt độ cơ thể của trẻ cũng tăng nhanh hơn nhiều so với người lớn, dễ bị say nắng nếu nhiệt độ trong xe lên đến 40 độ C.