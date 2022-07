Bị bắt vì trở lại hiện trường để tiếp tục trộm tài sản

Sau vụ trộm thành công, đối tượng tiếp tục mò đến hiện trường để "khoắng" tài sản thì sa lưới.

Khoảng 19h ngày 4/7, Phước điều khiển xe máy Honda Vision vào tầng hầm B4, Trung tâm thương mại trên đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1 để trộm cắp.

Đến khoảng 20h10 cùng ngày, đến cột 08K tầng hầm B4, Phước thấy ổ khóa của chiếc xe máy Honda SH biển số 59T2-242.xx vẫn để chế độ mở khóa cốp, nên Phước đến bấm khóa và mở cốp xe lên, thấy bên trong cốp xe có 2 túi vải, một chiếc máy tính xách tay hiệu Apple Macbook Pro. Phước quan sát xung quanh không có ai, nên lấy trộm chiếc máy tính trên và điều khiển xe máy về nhà. Tại đây, Phước mở máy kiểm tra, thì phát hiện Macbook đã bị khóa bằng mật khẩu, Phước lên mạng tìm nơi bán.

Nguyễn Xuân Phước.

Ngày 5/7, do máy bị khóa tài khoản icloud và màn hình bị hư, nên Phước bán chiếc máy trên cho anh Nguyễn Thành Viễn (SN 1994, ngụ TP Thủ Đức) được 1,5 triệu đồng.

Phi vụ trót lọt thấy có vẻ ngon ăn nên tối 6/7, Phước tiếp tục điều khiển xe máy vào tầng hầm B4, Trung tâm thương mại trên để tìm tài sản sơ hở.

Tuy nhiên, sau khi vụ trộm xảy ra, bảo vệ trung tâm thương mại quan sát lại camera, thì phát hiện đối tượng tình nghi. Do đó, khi Phước mò đến để tiếp tục gây án, đã bị nhân viên bảo vệ nhanh chóng nhận diện và mời vào phòng làm việc.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Phước khai nhận hành vi trộm cắp tài sản nên bảo vệ đã bàn giao cho Công an phường Bến Nghé, quận 1 lập hồ sơ chuyển Cơ quan CSĐT Công an quận 1 thụ lý.

Từ lời khai của đối tượng, Công an quận 1 đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và tìm đến nơi Phước đã bán chiếc Macbook. Sau khi biết tài sản thu mua là do Phước trộm cắp được mà có, nên anh Nguyễn Thành Viễn đã giao nộp lại tài sản để phục vụ công tác điều tra. Chiếc Macbook sau đó đã được cơ quan công an thu hồi, trả lại cho anh Hoàng Minh Huy (SN 2000, ngụ quận 1).