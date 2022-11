Bị bắt vì nhận kèo cá độ qua mạng

Lê Văn Giang (37 tuổi, ở An Giang) đứng ra nhận kèo cho nhiều người tham gia sát phạt với nhau thông qua hình thức đá gà qua mạng.

Ngày 25/11, cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Giang (37 tuổi, ở xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu) điều tra về tội Đánh bạc.

Giang tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nghiêm Túc.

Theo kết quả điều tra, chiều 15/11, qua công tác theo dõi và tin báo của người dân, cảnh sát phát hiện nhiều người tụ tập đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền thông qua mạng Internet tại ấp 2, xã Vĩnh Xương.

Công an thị xã Tân Châu phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự mật phục, bắt quả tang 18 người đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức trên.

Cảnh sát thu giữ 19 điện thoại di động, 7 xe máy và 41 triệu đồng. Những người đánh bạc khai nhận Giang đứng ra nhận kèo để họ tham gia sát phạt ăn thua bằng tiền.

Nhóm người tham gia đánh bạc bị bắt quả tang. Ảnh: Nghiêm Túc.

Theo cảnh sát, Giang vừa chấp hành xong án phạt tù về tội Đánh bạc và tiếp tục tái phạm. Cảnh sát đã lập hồ sơ, xử lý những người liên quan.