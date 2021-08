Bị bắt vì dùng điện thoại do bạn gái trộm cắp

Trọng bị cảnh sát điều tra vì liên quan việc bạn gái trộm cắp tài sản. Người này bỏ trốn nên cảnh sát truy nã và bắt giữ khi đang ở nhà tại Đồng Tháp.

Ngày 19/8, Công an TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, đã bắt giữ Phạm Minh Trọng (34 tuổi, ở xã Tân Phú Đông) theo lệnh truy nã về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cảnh sát, Trọng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà ở xã Tân Phú Đông. Công an TP Sa Đéc đã lập hồ sơ, bàn giao bị can cho Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền.

Trọng bị cảnh sát bắt giữ khi lẩn trốn tại nhà. Ảnh: Đ.Đ.

Theo cảnh sát, Trọng và bạn gái là Hà Mỹ Huệ (39 tuổi, ở TP Rạch Giá) thuê phòng chung sống ở TP Rạch Giá.

Ngày 24/5, Huệ lẻn vào nhà dân trộm túi xách bên trong có tiền mặt và điện thoại di động. Huệ sau đó đã đưa điện thoại này cho bạn trai sử dụng.

Trọng mang điện thoại ra ngoài chạy lại chương trình thì cảnh sát phát hiện. Anh ta được cho tại ngoại điều tra nhưng bỏ trốn nên cảnh sát ra quyết định truy nã bị can.