Bị bắt vì đưa người ra nước ngoài trái phép

Lài đăng thông tin tìm người sang Campuchia làm việc ở sòng bạc với mức lương cao, song người lao động phải làm việc ít nhất 6 tháng, nếu không phải trả lại hàng chục triệu đồng.

Ngày 10/12, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Nghệ An, có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Lài (31 tuổi, trú xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu) về tội Tổ chức cho người khác ở lại nước ngoài trái phép.

Nguyễn Thị Lài tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo công an, đầu năm đến nay, Lài sử dụng mạng xã hội đăng tin “tuyển dụng” người làm việc ở Campuchia với mức lương cao. Công việc chủ yếu là marketing, chăm sóc khách hàng tại cơ sở đánh bạc, trò chơi trực tuyến.

Chi phí cho mỗi người xuất cảnh thành công đến Campuchia là 1.200 USD (hơn 25 triệu đồng). Số tiền này ban đầu được công ty chi trả với yêu cầu người lao động phải làm việc ít nhất 6 tháng, nếu vi phạm hợp đồng phải bồi hoàn số tiền trên.

Công an xác định có khoảng 20 người ở Nghệ An đã được Lài đưa sang Campuchia qua Cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh). Với mỗi người sang lao động tại Campuchia, Lài sẽ nhận được 100 USD (hơn 2 triệu đồng) tiền hoa hồng từ công ty.

Đầu tháng 12, Lài từ nước ngoài về quê ở huyện Diễn Châu, đã bị công an bắt giữ.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra hoàn tất hồ sơ, xử lý.