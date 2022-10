Bị bắt tạm giam vì lén mang hàng trăm iPhone vào TP.HCM

Người đàn ông 33 tuổi nhiều lần xuất cảnh sang Singapore để vận chuyển thuê iPhone về Việt Nam với tiền công 2 triệu đồng/chuyến.

Ngày 13/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Thạch Hảo (33 tuổi, quê Long An) về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Ngô Thạch Hảo cùng tang vật bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, ngày 5/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu phối hợp với An ninh sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện Hảo có hành vi vận chuyển trái phép 246 chiếc iPhone các loại đã qua sử dụng từ Singapore về Việt Nam.

Bước đầu, Hảo khai nhận vận chuyển thuê số điện thoại trên từ Singapore về Việt Nam với tiền công 2 triệu đồng/chuyến.

Từ đầu tháng 9 đến nay, Hảo xuất cảnh sang Singapore 12 lần. Khi đến Singapore, Hảo sẽ được người khác giao hàng và mang về Việt Nam.