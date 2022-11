Bị bắt sau hơn 30 năm trốn truy nã về tội giết người

Cầm dao chém vào mặt khiến nạn nhân tử vong, bị can Phạm Văn Tuyến trốn truy nã suốt hơn 30 năm.

Phạm Văn Tuyến. Ảnh: Công an Hải Phòng.

Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ Phạm Văn Tuyến (56 tuổi, ở huyện An Lão, Hải Phòng) theo quyết định truy nã về tội Giết người vào năm 1990.

Theo công an, ngày 21/3/1990, bạn của Tuyến mâu thuẫn với anh Đ.V.H. (ở xã Mỹ Đức, huyện An Lão). Do bênh bạn, nghi phạm dùng dao chém vào mặt khiến anh H. bị thương, ngã xuống ao tử vong.

Gây án xong, Tuyến bỏ trốn khỏi địa phương. Công an TP Hải Phòng sau đó ra quyết định truy nã đối với Tuyến về tội Giết người.

Xác định Tuyến lẩn trốn tại TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, rạng sáng 24/11, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng bắt giữ nghi phạm.