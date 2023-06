Bị bắt sau 20 ngày bắn người trọng thương rồi bỏ trốn

Ngày 11/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) cho biết vừa bắt giữ Ngô Văn Anh về hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, khoảng 21h ngày 19/5, chị L.P.T. (SN 1989, trú phường Phan Đình Phùng), chị P.T.T.M. (SN 1982, trú phường Hoàng Văn Thụ) và chị V.T.H. (SN 1989, trú phường Hương Sơn) cùng ở TP Thái Nguyên, 3 người đang ở phòng 5002 của nhà nghỉ Queen, thuộc phường Thịnh Đan, TP Thái Nguyên, thì bỗng nhiên Nguyễn Việt Dũng (SN 1984, trú Tổ 12, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên) và một nam thanh niên đi vào.

Dũng lao vào đánh chị T. vì cho rằng chị này nói xấu mình với người yêu. Sau đó, Dũng về quán Sharkpub thuộc tổ 12, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên do Dũng đang quản lý.

Sau khi bị đánh, T. gọi điện thoại nhờ Ngô Văn Anh (SN 1990, trú Tổ dân phố Kè, phường Lương Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) đến giải quyết giúp. Một lúc sau, Ngô Văn Anh cùng 2 nam thanh niên đến rồi cùng T. và M. đến quán Sharkpub tìm gặp Dũng.

Ngô Văn Anh tại cơ quan công an.

Khi đến, nhóm này ngồi tại quán kem đối diện quán Sharkpub để nói chuyện, giải quyết. Tại đây, Nguyễn Việt Dũng và Ngô Văn Anh xảy ra mâu thuẫn, cãi chửi nhau. Lúc này, Ngô Văn Anh lấy súng bắn đạn cao su ra bắn 2 phát lên trời. Khi thấy Dũng lao về phía mình, Ngô Văn Anh tiếp tục bắn 2 phát nữa về phía Dũng khiến Dũng bị thương.

Dũng được mọi người đưa đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cấp cứu trong tình trạng bị 2 vết thương thấu bụng ở vùng mạn sườn, vỡ gan độ 2... Sau đó, Ngô Văn Anh bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi vụ việc xảy ra, Đội cảnh sát hình sự Công an TP Thái Nguyên phối hợp Công an phường Hoàng Văn Thụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, lập hồ sơ xử lý và truy bắt nghi phạm gây án.

Nghi phạm đã bỏ trốn khỏi địa phương, song căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 22/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Nguyên ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Anh về tội "Cố ý gây thương tích", theo quy định tại khoản 3, Điều 134 Bộ luật Hình sự, và tội "Gây rối trật tự công cộng", theo quy định tại khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Lực lượng công an điều tra vụ việc.

Điều tra viên thụ lý vụ án cho biết Ngô Văn Anh đã có vợ và 2 con, song không có công ăn việc làm ổn định, thường đi theo đám bạn xấu gây gổ, từng có 3 tiền sự về các hành vi: tàng trữ vũ khí thô sơ, xâm hại sức khỏe người khác, cố ý gây thương tích. Quá trình bỏ trốn, nghi phạm lang thang, di chuyển liên tục đến các tỉnh Bắc Ninh, Lào Cai, Điện Biên để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan công an.

Nghi phạm sử dụng điện thoại vào mạng xã hội và liên lạc chứ không liên lạc qua sim, thường xuyên tìm cách đối phó, lẩn trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 9/6, xác định Ngô Văn Anh đang trốn tại TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Công an TP Thái Nguyên phân công tổ công tác Đội cảnh sát hình sự lên đường lên Điện Biên, phối hợp Công an phường Thanh Trường và Đội CSĐT tội phạm về Kinh tế, ma túy Công an TP Điện Biên Phủ thi hành lệnh bắt nghi phạm.

Bất ngờ khi lực lượng công an ập vào, Ngô Văn Anh nói: "Em có vi phạm gì đâu?", song mọi hành vi của nghi phạm đều được thu thập tài liệu, chứng cứ từ trước. Quá trình bắt giữ, cơ quan công an cũng phát hiện trên người nghi phạm có 20 viên nén màu hồng, gói bên trong có chất bột màu trắng, nghi phạm khai là hồng phiến và ma túy tổng hợp mua về để sử dụng...

Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Nguyên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu làm rõ hành vi và xử lý nghi phạm theo quy định của pháp luật.