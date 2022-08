Bị bắt khi mang tiền giả đi mua hàng

Trần Minh Quang (16 tuổi, ở Hậu Giang) và Lê Tuấn Kiệt (18 tuổi, ở An Giang) khai đã lên mạng mua tiền giả, sau đó mang đi mua hàng.

Ngày 27/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố bị can, tạm hoãn xuất cảnh đối với Trần Minh Quang (16 tuổi, ở Hậu Giang) và Lê Tuấn Kiệt (18 tuổi, ở An Giang) để điều tra về tội Lưu hành tiền giả.

Theo kết quả điều tra, hồi tháng 4, Quang và Kiệt ghé vào tiệm thuốc tây ở huyện Vũng Liêm để mua dầu gió. Cả hai đưa tờ tiền polymer mệnh giá 500.000 đồng và nhận lại 470.000 đồng tiền thừa từ chủ tiệm.

Quang và Kiệt (từ trái qua). Ảnh: CACC.

Khi 2 người này vừa rời khỏi, chủ tiệm thuốc phát hiện tiền giả nên đuổi theo. Thấy Quang và Kiệt ghé tiệm tạp hóa, người dân đã hô hoán.

Quang bị giữ tại chỗ, còn Kiệt tẩu thoát, sau đó ra trình diện.

Hai bị can thừa nhận đã mua 8 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng với giá 2 triệu đồng rồi mang đi mua hàng.