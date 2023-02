Bị bạn gái yêu qua mạng lừa đảo đầu tư 1,5 triệu USD

Đây là số tiền người đàn ông được thừa kế từ người cha quá cố, và ông mới nhận được nó gần đây, SCMP đưa tin.

Theo cảnh sát, kẻ lừa đảo - người tự xưng là một chuyên gia đầu tư tiền ảo - đã làm quen và phát triển mối quan hệ với người đàn ông này qua mạng xã hội. Cô ta sau đó xúi giục ông lập một tài khoản trên trang web giao dịch giả mạo để đầu tư vào tiền điện tử.

Kẻ lừa đảo kết bạn với ông qua Facebook vào ngày 14/12/2022. Sau đó, hai người liên lạc với nhau qua WhatsApp.

Từ ngày 30/12/2022 đến 30/1 năm nay, nạn nhân đã chuyển tiền nhiều lần vào 16 tài khoản ngân hàng được chỉ định ở Hong Kong theo chỉ dẫn.

Ông chỉ nhận ra mình bị lừa sau khi nỗ lực lấy lại tiền nhưng không được. Sau đó, ông gọi cho cảnh sát vào hôm 5/2.

Các thám tử từ đơn vị điều tra tội phạm phía Đông đang xử lý trường hợp của người đàn ông này.

Theo chuyên gia, các trang web đầu tư như vậy thường thể hiện giá tiền điện tử hoặc giá cổ phiếu đang tăng, nhưng tất cả thông tin đều do những kẻ lừa đảo thiết lập và kiểm soát. Lợi nhuận dương trong tài khoản thường được thiết kế để dụ nạn nhân đầu tư nhiều tiền hơn.

Từ tháng 1 đến tháng 10/2022, cảnh sát Hong Kong đã xử lý 1.309 báo cáo về các vụ lừa đảo tình cảm trực tuyến, giảm 4% so với 1.369 trường hợp được ghi nhận trong cùng kỳ năm 2021.

Tuy nhiên, số tiền nạn nhân bị mất đã tăng lên 578 triệu HKD trong 10 tháng đầu năm 2022, con số này là 483 triệu HKD trong cùng kỳ năm 2021. Gần một nửa số trường hợp được ghi nhận vào năm ngoái liên quan đến gian lận đầu tư.

Trong những trường hợp như vậy, kẻ lừa đảo trực tuyến thường đóng giả là thương gia hoặc chuyên gia trong các lĩnh vực như kỹ thuật, ngân hàng hay quân đội, quyến rũ nạn nhân của chúng trước khi lừa tiền.

Theo lực lượng chức năng, những kẻ lừa đảo liên tục thay đổi chiến thuật. Cảnh sát đang kêu gọi công chúng cảnh giác với người mà họ tương tác trực tuyến.

Một vụ lừa đảo tương tự được ghi nhận vào ngày 13/1, khi người phụ nữ 51 tuổi gọi cảnh sát sau khi bị kẻ lừa đảo đóng giả bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối chiếm đoạt 9,6 triệu HKD.

Kẻ lừa đảo tự xưng là kỹ sư Hàn Quốc đang làm việc tại Ba Lan. Hắn nói với nạn nhân mình bị ung thư phổi và sẽ chết nếu không được ghép tạng.

Cảnh sát cho biết những kẻ lừa đảo cũng khiến các mục tiêu của chúng tham gia nhiều kế hoạch đầu tư giả mạo.

“Ban đầu, các nạn nhân kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ, nhưng sau khi bỏ nhiều tiền hơn, họ sẽ phải chịu những khoản lỗ lớn. Vụ lừa đảo này còn được gọi là sha zhu pan (lừa đảo chăn lợn)”, lực lượng cảnh sát Hong Kong cho biết trên trang web của mình.

Thủ phạm thường xây dựng mối quan hệ tình cảm hoặc đối tác tin cậy với nạn nhân trong nhiều tháng, tương tự "vỗ béo một con lợn". Sau đó, chúng thuyết phục họ đầu tư tiền vào một công cuộc làm ăn giả mạo, giống như "đưa lợn lên bàn mổ lấy thịt".

Theo Tổ chức Chống lừa đảo Toàn cầu (GASO), không giống các chiêu trò lừa tình online truyền thống, hầu hết nạn nhân rơi vào bẫy “chăn lợn” đều là người ở độ tuổi 20-30 và có trình độ học vấn cao. Gần 90% trong số đó sở hữu bằng cử nhân hoặc cao hơn.

Kiểu lừa đảo này khiến khoảng 1/3 số nạn nhân lâm vào cảnh nợ nần, và hơn 40% mất hơn nửa giá trị tài sản ròng của họ.

“Quy mô rộng lớn, đào tạo chuyên nghiệp và hoạt động theo tổ chức đằng sau mỗi vụ lừa đảo đều tinh vi một cách đáng kinh ngạc. Thủ phạm là những người trò chuyện online rất cuốn hút, cực kỳ am hiểu về cuộc sống và tài chính ở các thành phố, quốc gia nơi con mồi sinh sống”, GASO đề cập trong một thông cáo báo chí.

