Bí ẩn về xuất thân của Hulk

Thông thường, các nhân vật sẽ mạnh lên đáng kể sau mỗi lần biến đổi. Tuy nhiên, trải nghiệm của Hulk lại không mấy dễ chịu.

Quá trình biến đổi của Hulk rất đáng sợ.

Trên thực tế, Hulk luôn là nhân vật khó lường trong vũ trụ Marvel. Anh ấy có sự thông minh, điềm đạm của Bruce Banner nhưng vẫn tồn tại sự hoang dại, bất tuân và trạng thái tâm lý đôi khi bất ổn. Chính bởi vậy mọi biến đổi ở Hulk đều kéo theo nhiều lo lắng bởi sự bất thường của nhân vật này.

Quá trình chuyển đổi từ Banner thành Hulk chưa bao giờ là một điều dễ chịu. Nhưng có một số trường hợp trong Marvel Comics nó còn tệ hơn cả những gì tệ nhất mà độc giả có thể tưởng tượng. Trong số đó, một trạng thái biến đổi đáng sợ sẽ phản ánh phần nào bí mật về con người thật của Hulk.

Bruce Banner bất ngờ trở thành Hulk hùng mạnh sau khi anh ấy bị cuốn vào vụ nổ gamma do chính mình tạo ra trong một lần thử nghiệm siêu vũ khí. Thay vì giết chết người đàn ông này, vụ nổ đã biến đổi Bruce, cho anh ấy một luồng sức mạnh khổng lồ, một hình hài cơ bắp và cả một nhân cách khác - Hulk.

Tính cách Hulk được sinh ra là biểu hiện của sự hung hăng sau nhiều năm tháng bị kìm kẹp, lạm dụng bởi chính cha của Bruce. Vụ nổ Gamma thực sự đã mang lại sự sống cho một góc nhân cách đen tối nhất, ẩn sâu nhất bên trong tâm trí của nhà khoa học tài ba này.

Theo Screen Rant, đó không phải nhân cách duy nhất được tạo ra. Bên cạnh Hulk còn có Devil Hulk, Savage Hulk, và đặc biệt là Joe Fixit. Loạt truyện tranh The Immortal Hulk đã ra đời dựa trên cơ sở liên kết Bruce và các nhân cách Hulk khác nhau của anh ấy với Below Place, một thế giới bên kia tạm thời tồn tại do One Below All chủ trì.

Nhân dạng Hulk có mối liên hệ đặc thù với thế lực siêu nhiên.

Như vậy, người hâm mộ biết rằng The Immortal Hulk là mối liên hệ mật thiết của Hulk với thế lực siêu nhiên. Và cách biến hình của anh ấy phụ thuộc nhiều vào điều đó.

Trong The Incredible Hulk #1 của Phillip Kennedy Johnson và Nic Klein, Hulk rất tức giận với Bruce Banner sau các sự kiện của Donny Cates' Hulk, nơi Banner giăng bẫy và tra tấn tâm trí của Hulk với nỗ lực kiểm soát hoàn toàn dạng biến đổi bất bại: Starship Hulk.

Cùng lúc đó, một quân đoàn quái vật đã được đánh thức. Đó là những kẻ cũng có mối liên hệ với thế lực siêu nhiên giống như Hulk. Tuy nhiên, điểm tương đồng lớn nhất giữa những con quái vật này và Hulk là cả hai đều sở hữu yếu tố phàm trần và có cùng phương thức giải phóng trạng thái quái vật.

Quá trình đó giống như việc có những con quái vật tồn tại bên trong cơ thể, sau đó sinh sống ở con người và trỗi dậy khi cần phải biến hình. Hulk với Banner cũng vậy. Điều này khiến nhiều người tự hỏi liệu Hulk có phải là một trong số chúng không.

Vẫn còn rất nhiều bí ẩn xung quanh những con quái vật này nên thật khó để xác định chính xác chúng là ai, đến từ đâu hay có nguồn gốc như thế nào. Tuy nhiên, manh mối hiếm hoi mà độc giả có được là mối liên hệ của chúng với Green Door (thế lực siêu nhiên) giống với Hulk.

Theo Screen Rant, tồn tại một giả thuyết đáng sợ rằng, Hulk không đơn giản là biểu hiện hữu hình của cơn thịnh nộ bị kìm hãm lâu ngày của Bruce Banner. Đó có thể một con quái vật đã cố gắng chiếm lấy cơ thể Bruce và điều này vô tình mở ra cho anh ấy nhiều năng lực siêu nhiên. Hiện tại, điều này hoàn toàn vẫn đang là suy đoán, cần thêm nhiều bằng chứng khác mới có thể kết luận chính xác.