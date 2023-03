Bí ẩn về cái chết của người mẫu rơi từ nhà cao tầng

Jeff Thomas, nam người mẫu bị nghi ngờ tử vong do chụp ảnh tự sướng. Ảnh: @iamjeffthomas/Instagram.

Hôm 16/3, phát ngôn viên của Sở cảnh sát Miami, Mỹ, xác nhận với People rằng các sĩ quan cảnh sát đã tìm thấy thi thể của Jeff Thomas, người mẫu nam 35 tuổi, bên dưới một tòa nhà chung cư ở Miami.

Thomas có hơn 125.000 người theo dõi trên Instagram, người đã ký hợp đồng với AMCK Models, một công ty quản lý người mẫu nam đình đám ở London. Anh cũng là người sáng lập và giám đốc công ty tư vấn nghệ thuật của riêng mình, One Popsicle.

Kết luận điều tra ban đầu, cho rằng nam người mẫu chết vì tự tử. Nhưng sau khi giám định y tế, các chuyên gia cho biết nguyên nhân cái chết của Thomas vẫn chưa được xác định, theo New York Post.

Tòa nhà cao tầng sang trọng, nơi Jeff Thomas rơi xuống. Ảnh: New York Post.

Mới đây, Luli Batista, người đại diện, quản lý của Thomas, gây sốc khi tiết lộ nghi vấn nam người mẫu quá cố qua đời do bị ngã khi chụp ảnh tự sướng. Trong khi trước đó, các nhân chứng tại hiện trường cho rằng Thomas đã cố tình nhảy ra khỏi cửa sổ.

"Tôi không thể tin được là anh ấy tự tử. Anh ấy đã ngã xuống khi đang selfie, chụp ảnh là sở thích của anh ấy. Tôi chỉ vừa nói chuyện với Thomas chưa đầy 24 giờ từ khi anh ấy chết, đây chỉ là một tai nạn”, Batista chia sẻ với truyền thông.

Theo Batista, trước đó, cô và Thomas đã có cuộc trò chuyện sôi nổi về buổi thử giọng sắp tới, họ cũng bàn các kế hoạch và dự án kinh doanh tiếp theo mà Thomas đang ấp ủ.

"Anh ấy đang hạnh phúc, tự hào về bản thân, có động lực và yêu cuộc sống, không có lý do gì để khiến Thomas tự tử", cô nói thêm.

Meghan Rae, em họ của Thomas, cũng đồng ý rằng anh trai đã không tự kết liễu đời mình, đồng thời khẳng định khả năng bị ngã do tai nạn là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

"Đây không phải là một vụ tự tử. Những thông tin được công bố ban đầu là sai sự thật và phỉ báng. Gia đình chúng tôi sẽ không bình luận thêm”, cô nói.

Hiện tại, vụ việc và nguyên nhân cái chết vẫn đang được giới chức thành phố tiếp tục điều tra.

