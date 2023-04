Bí ẩn kẻ có thể bóp nát Thanos trong tay

Beyonder được miêu tả là thực thể cận toàn năng, nguồn sức mạnh của Beyond-Realm, vượt xa cả Đa vũ trụ. Thế nhưng, nhân vật này vẫn phải e dè trước một thế lực mới đang trỗi dậy.

Mới đây, Avengers Beyond #1 đã đưa các siêu anh hùng đối mặt với phản diện được biết đến với cái tên Autocrat. Sau khi hạ gục kẻ thù, họ tiếp tục chạm trán với Beyonder.

Tuy nhiên, Beyonder không muốn chiến đấu mà là cố gắng tránh né một cách tuyệt vọng. Ông giải thích rằng mình không cố ý đưa nhóm Avengers vào tình thế khó khăn. Thay vào đó, Beyonder đang cố gắng lẩn tránh một thế lực từng là nguồn sức mạnh của mình.

Thực thể toàn năng

Kể từ lần đầu tiên xuất hiện trong Secret Wars #1 (1984) của tác giả Jim Shooter và Michael Zeck, Beyonder đã được biết đến như một thực thể mạnh mẽ nhất Vũ trụ Marvel.

Theo Screen Rant, ông được giới thiệu là một sinh vật “không thể chạm tới được, đến từ một chiều không gian khác nằm ngoài Vũ trụ Marvel thông thường”. Beyonder là toàn năng, có thể đùa giỡn với cả những thực thể mạnh mẽ nhất, chẳng hạn Galactus, như thể một món đồ chơi vô hại.

Thực tế, Beyonder là một sinh vật của một chủng tộc cổ xưa mang tên Beyonders. Ông tới Trái đất sau khi bị thu hút bởi Intel - một nhóm siêu ác nhân thiên tài - đã chiếu tia Tachyon ra ngoài vũ trụ nhằm hút một thiên thạch chứa Vibranium. Cho rằng mỗi sinh vật trên Trái đất đều chưa hoàn thiện, Beyonder tìm cách cải thiện điều đó.

Để kiểm tra loài người có ham muốn phát triển hay không, Beyonder đã tiến hành một vài thí nghiệm. Ông chuyển những siêu anh hùng, bao gồm các thành viên của Avengers, Fantastic Four, X-Men,... và các ác nhân như Absorbing Man, Doctor Doom, the Enchantress, Kang, Ultron cùng với “kẻ ăn hành tinh” Galactus tới một không gian ở thiên hà lân cận Trái đất. Họ phải lao vào trận chiến Secret Wars để giành được phần thưởng vô giá của Beyonder.

Trong quá trình này, Doctor Doom đã lén sử dụng các thiết bị công nghệ để đánh cắp sức mạnh dường như vô hạn của Beyonder và hấp thụ chúng. Ông đã phải nghĩ cách để lấy lại toàn bộ sức mạnh và nhanh chóng biến mất.

Beyonder luôn được nhắc tới là thực thể mạnh nhất nhì Vũ trụ Marvel. Ảnh: Marvel Comics.

Sau đó, Beyonder tiếp tục trở lại Trái Đất và tiến hành nhiều cuộc thí nghiệm khác về khát vọng, tình yêu của con người. Tuy nhiên, tâm trạng của Beyonder bắt đầu thay đổi. Ông dần rơi vào bế tắc và tuyệt vọng. Chính Dr. Strange là người đã khuyên nhủ Beyonder nên tìm kiếm mục đích sống.

Được truyền cảm hứng, Beyonder sử dụng sức mạnh để truyền bá chủ nghĩa anh hùng. Nhưng vô tình, ông lại kiểm soát tâm trí của mọi người như trước đây. Sau khi Puma cố gắng đánh bại Beyonder không thành, ông đã khẳng định thật phí thời gian khi cố khai sáng cho nhân loại và nghĩ tới việc phá hủy đa vũ trụ. Điều này khiến các vị thần hoảng sợ. Nhiều thế lực đã hợp sức chống lại Beyonder như New Mutants, Avengers hay cả Rachel Summers (Phoenix) nhưng đều thất bại.

Sau cùng, Beyonder lại muốn trở thành người phàm trần. Theo Marvelfandom, ông đã tạo ra một cỗ máy để hồi sinh những New Mutants bị chết trong cuộc chiến trước khi từ bỏ sức mạnh của mình. Sau khi đánh bại Molecule Man cùng đồng đội, Beyonder tiến vào cỗ máy và được biến đổi thành một đứa trẻ sơ sinh.

Chớp lấy thời cơ, Molecule Man phá hủy cỗ máy và giết chết đứa trẻ sơ sinh bên trong. Theo đó, sức mạnh của Beyonder được giải phóng, chuyển tới một chiều không gian khác và tạo ra vũ trụ mới.

Trong vũ trụ này, Beyonder lại một lần nữa trở thành thực thể toàn năng, trung tâm của vạn vật. Sau cùng, ông chấp nhận được định hình lại thành Cosmic Cube cùng với Molecule Man.

Beyonder cũng phải e sợ trước The Lost One

Với sức mạnh gần như vĩnh cửu và vô hạn, tồn tại ở mọi chiều thời gian, không gian, Beyonder ở một đẳng cấp mà hiếm ai có thể chạm đến, dù đó là những thực thể hùng mạnh như Phoenix, Galactus, Thanos, hay kể cả các vị thần như Zeus, Odin,...

Beyonder được miêu tả là một thực thể siêu nhiên có thể tạo ra và điều khiển, thao túng thực tại. Ông có khả năng điều khiển không gian, thời gian, sự tồn tại của đa vũ trụ.

Beyonder cũng phải e dè trước sự trỗi dậy của The Lost One. Ảnh: Marvel Comics.

Beyonder cũng có thể tạo ra và phá hủy các vật thể, thực thể, hoặc địa điểm chỉ bằng suy nghĩ. Khả năng của Beyonder trên thực tế không có giới hạn, và ông đã thực hiện nhiều việc phi thường như tạo ra vũ trụ mới, xóa bỏ nhân vật khỏi thực tại, vượt qua thời gian, không gian, và thậm chí thay đổi quy tắc của vũ trụ.

Beyonder có thể dùng năng lượng psionic cho phép đọc được mọi tâm trí, hay vô hiệu hóa tất cả khả năng thăm dò tâm linh từ các nhà ngoại cảm mạnh mẽ. Ông cũng có thể kiểm soát tâm trí của người khác, thay đổi tâm trí và ký ức của họ. Ngoài ra, ông cũng có thể dễ dàng thay đổi trạng thái vật chất và hàng loạt quyền năng khác.

Tuy nhiên, Beyonder đã được miêu tả là có thể bị ảnh hưởng bởi các cảm xúc như sợ hãi, đau khổ hay tình yêu. Điều đó khiến cho ông dễ trở nên dễ dàng bị kích động.

Trong Avengers Beyond #1, Beyonder đã tiết lộ với nhóm Avengers về nguồn gốc sức mạnh của mình. Nó đến từ một thực thể thậm chí còn vĩ đại hơn được gọi là The Lost One.

The Lost One được cho là đã tồn tại trước khi Omniverse ra đời. Thực thể này đã tạo ra chủng tộc Beyonders và truyền cho họ một phần sức mạnh của mình. Tuy nhiên, các Beyonders đã đánh cắp phần sức mạnh còn lại và phong ấn The Lost One bên ngoài đa vũ trụ. Sau khoảng thời gian dài, thực thể này đào thoát do một lỗ hổng trong nhà tù.

Vì Beyonders không thể sử dụng sức mạnh của chính The Lost One để chống lại hắn ta, họ đã gửi các chiến binh tới để chiến đấu nhưng đều bị đánh bại. Thậm chí, The Lost One đã chiêu mộ Tiamok Rath của Kharradun để hỗ trợ mình báo thù những Beyonders.