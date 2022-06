Bí ẩn hiện tượng người đang khỏe mạnh bất ngờ đột tử

Hội chứng đột tử ở người lớn bất ngờ xuất hiện nhiều tại Australia và các nước. Các bác sĩ bày tỏ sự bối rối về căn bệnh bất ngờ cướp đi mạng sống của nhiều người khỏe mạnh.

Theo Euro Weekly News, các bác sĩ tại Australia đang phát triển hệ thống đăng ký ca đột tử ở người lớn đầu tiên. Động thái này được đưa ra sau khi hàng loạt người trẻ, khỏe mạnh ở quốc gia này bất ngờ tử vong không rõ nguyên nhân.

Hàng loạt ca bệnh bất ngờ

Theo lưu ý của tổ chức trên, các ca đột tử bất ngờ ở người lớn không chỉ giới hạn trong phạm vi Australia. Nhiều ca bệnh đã được báo cáo trong vài tháng gần đây, được cho là có liên quan hội chứng đột tử không rõ nguyên nhân.

Ngày 30/5, ngôi sao bóng chuyền sinh viên Aidan Kaminska, ở Đại học Massachusetts, Mỹ, đột ngột qua đời ở tuổi 19. Chỉ trước đó hai ngày (28/5), người phụ nữ 30 tuổi Piata Tauwhare, được tìm thấy đã qua đời ở Swansea, South Wales, Vương Quốc Anh.

Ngày 15/5, cựu hậu vệ Swansea, Mark Davies, đột ngột qua đời ở tuổi 49. Ông đổ gục xuống sân ngay khi đang thi đấu.

Các cơn đau tim đột ngột xuất hiện khiến nạn nhân đột tử không rõ nguyên nhân. Ảnh: Freepik.

Ngày 5/5, một người đàn ông đột ngột qua đời trên chuyến bay Jet2 từ Malaga, Tây Ban Nha đến Glasgow, Scotland. Chuyến bay đã phải chuyển hướng đến sân bay Nantes Atlantique, Pháp, do khách hàng cần phải chăm sóc y tế khẩn cấp. Tuy nhiên, sau đó, nạn nhân đã không qua khỏi.

Tại Vương quốc Anh, ngày 3/5, một thủy thủ trong cuộc đua Finn Masters đột ngột qua đời. Ngày 9/3, vận động viên đua xe đạp của Commonwealth Games - John Paul - đột ngột qua đời ở tuổi 28.

Ngày 3/4, một cầu thủ bóng đá 13 tuổi đến từ Cadiz, Andalucia, Tây Ban Nha, bất ngờ tử vong không rõ nguyên nhân. Trước đó, ngày 28/3, một cậu bé 13 tuổi khác đã qua đời trên tàu Costa del Sol.

Hội chứng bí ẩn

Hội chứng đột tử ở người lớn hay chết do loạn nhịp đột ngột (SADS) là thuật ngữ mô tả tình trạng người trẻ tuổi qua đời bất ngờ không rõ nguyên nhân. Tình trạng này xuất hiện ngày càng nhiều ở Australia và khiến các bác sĩ bối rối. Họ bắt tay vào tìm kiếm câu trả lời.

Các chuyên gia tại Viện Tim mạch và Bệnh tiểu đường, Melbourne, đã thành lập hệ thống đăng ký hội chứng đột tử ở người lớn. Dự án này được kỳ vọng sẽ triển khai trên toàn quốc nhằm thu thập thông tin về căn bệnh bí ẩn này.

“Trong sổ đăng ký của chúng tôi, mỗi năm có khoảng 750 người dưới 50 tuổi ở Victoria đột nhiên ngừng tim. Đặc biệt, khoảng 100 người đột tử không rõ nguyên nhân là thanh niên. Ngay cả khi khám nghiệm tử thi, chúng tôi vẫn không tìm ra được thủ phạm gây ra những cái chết này”, phát ngôn viên của Viện Tim mạch và Bệnh tiểu đường Australia, cho hay.

Ngay cả khi khám nghiệm tử thi, các bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân gây ra những cái chết đột ngột. Ảnh: iStock.

Theo Đại học Royal Australian College of General Practitioners (RACGP), hội chứng đột tử thường xảy ra ở người lớn khỏe mạnh dưới 40 tuổi. Thuật ngữ này được sử dụng khi khám nghiệm tử thi mà không tìm thấy nguyên nhân tử vong rõ ràng.

Bác sĩ Elizabeth Paratz, chuyên gia tim mạch cho biết 90% nạn nhân bị đột tử không rõ nguyên nhân đều mất mạng trước khi đến được bệnh viện. Chỉ 10% sống sót. Vị chuyên gia nhấn mạnh: “Ngay cả các bác sĩ cũng đang đánh giá thấp căn bệnh này. Bản thân chúng tôi cũng chỉ nhìn thấy phần nổi của tảng băng chìm”.

Dấu hiệu cảnh báo

Theo Mayo Clinic, các ca đột tử không rõ nguyên nhân thường không có triệu chứng rõ ràng. Một số dấu hiệu cảnh báo gồm: đau ngực, đặc biệt là khi tập thể dục; mất ý thức; khó thở; chóng mặt; tim đập nhanh hoặc cảm giác ngất xỉu không rõ nguyên nhân, đặc biệt là khi tập thể dục...

SADS Foundation là chương trình hỗ trợ bệnh nhân và gia đình của nạn nhân đột tử không rõ nguyên nhân ở Mỹ. Theo tổ chức này, tình trạng SADS xảy ra do hệ thống điện của tim không hoạt động bình thường, khiến nhịp tim đập bất thường.

Tuy nhiên, những tình trạng này có thể điều trị và ngăn ngừa tử vong.

Các ca tử vong do SADS ở trẻ em, thanh thiếu niên hoặc thanh niên có thể do tiền sử gia đình có người từng đột ngột qua đời không rõ nguyên nhân, ngất xỉu hoặc co giật khi tập thể dục, bị kích động hoặc giật mình.

Hơn 50% trong số 4.000 ca tử vong do SADS hàng năm ở Mỹ là thanh thiếu niên, trẻ em có đặc điểm này.

Tiến sĩ Elizabeth Paratz cho biết giới chuyên gia vẫn chưa thể xác định được gene nào gây ra hội chứng đột tử không rõ nguyên nhân. Do đó, lời khuyên là chúng ta hãy tới gặp bác sĩ ngay nếu có bất kỳ triệu chứng về tim hoặc gia đình có tiền sử người mắc bệnh.