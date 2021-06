Bí ẩn bên trong vỏ hộp thuốc lá điện tử

Số ma túy tổng hợp thu của Dũng được cất giấu bên trong vỏ hộp thuốc lá điện tử, được đóng gói, dán nylon cẩn thận.

Ngày 29/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đã khởi tố 7 bị can để điều tra về tội Mua bán trái phép chất ma túy; một bị can về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tinh vi thủ đoạn giấu ma túy

Trước đó, qua quá trình trinh sát nắm địa bàn, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Nam Từ Liêm bắt quả tang Phạm Việt Dũng (29 tuổi, trú tại thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) có hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đáng chú ý, số ma túy tổng hợp thu của Dũng được cất giấu bên trong vỏ hộp thuốc lá điện tử; được đóng gói, dán nylon cẩn thận. Nếu nhìn bình thường từ bên ngoài không khác những hộp thuốc lá điện tử, rất khó phát hiện.

Nhóm bị can bị bắt giữ.

Chỉ huy Công an quận Nam Liêm đánh giá đây là thủ đoạn mới, rất chuyên nghiệp. Nhóm này kể cả khách mua và người bán đều sử dụng mạng xã hội mua bán ma túy online. “Đường dây ma túy này được tổ chức điều hành quy mô, chuyên nghiệp, sử dụng công nghệ cao” - thượng tá Trần Quốc Trung, Phó trưởng Công an quận Nam Từ Liêm cho hay.

Ban chỉ huy Công an quận Nam Từ Liêm đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tập trung lực lượng, áp dụng đồng loạt nhiều biện pháp nghiệp vụ để triệt phá đường dây mua bán ma túy này.

Ngay trong đêm 1, rạng sáng 2/6, Công an quận Nam Từ Liêm đã đồng loạt bắt giữ Nguyễn Duy Phong (24 tuổi, trú tại xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình); Đặng Đức Nghĩa (23 tuổi, trú tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Huy Tú (22 tuổi, trú tại xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ).

Đồng thời tiến hành khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm được cho là kho hàng trung chuyển ma túy của các đối tượng, nơi cất giấu, đóng gói ma túy, Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện và thu giữ hơn 13.000 vỏ bao thuốc lá điện tử chưa được đóng gói; 221 túi ma túy loại ketamine, 213 viên ma túy tổng hợp các loại... Giám định sơ bộ số ma túy trên, cơ quan công an được biết có tổng trọng lượng hơn 320 gram.

Bóc gỡ đường dây tội phạm

Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ thêm Nguyễn Thành Nam (23 tuổi cùng trú tại xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao); Lê Công Minh (27 tuổi) và Lê Công Sơn (21 tuổi, cùng trú tại xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định và làm rõ vai trò, cách thức hoạt động của nhóm này và đường dây tội phạm này do Hà Tuấn Linh (35 tuổi, trú tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm) cầm đầu. Khi phát hiện, cơ quan công an khám xét khẩn cấp các “kho” ma túy, Linh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Linh là người tổ chức, chỉ đạo hoạt động của đường dây mua bán ma túy, phụ trách nguồn cung cấp ma túy và người mua ma túy.

Trong đường dây này, Minh và Sơn là 2 người có quan hệ họ hàng, được phân công phụ trách khâu vận chuyển ma túy từ Linh đến kho hàng trung chuyển ma túy; tiếp đó mang ma túy từ kho hàng giao cho khách.

13.000 vỏ bao thuốc lá điện tử dùng để ngụy trang ma túy tổng hợp.

Nam và Tú phụ trách quản lý kho hàng trung chuyển, đóng gói, phân phối ma túy. Khi có “đơn”, Minh bảo Phong và Nghĩa mang ma túy đi giao cho khách. Mỗi đơn giao thành công, Phong và Nghĩa được trả công từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng. Tiền mua ma túy sẽ được khách trả trực tiếp cho Hà Tuấn Linh và Linh sẽ trả tiền công cho nhóm trong đường dây...

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm đang tổ chức lực lượng khẩn trương truy bắt Hà Tuấn Linh.