Bí ẩn 'bé trai trong thùng' có tình tiết mới sau 65 năm

Vào một đêm lạnh tháng 2/1957, một sinh viên đại học đã tìm thấy thi thể bé trai trong chiếc thùng carton ở cánh rừng phía Đông Bắc Philadelphia. Quá trình khám nghiệm tử thi cho thấy cậu bé bị đánh chết, New York Times đưa tin.

Tuy nhiên, phải 65 năm sau, cảnh sát mới có thể xác minh danh tính cậu bé này. Trong cuộc họp báo hôm 8/12, cảnh sát thành phố Philadelphia cho biết cậu bé có tên Joseph Augustus Zarelli, sinh ngày 13/1/1953.

Theo cảnh sát Philadelphia, nhờ các tiến bộ của công nghệ xét nghiệm và phân tích ADN, lực lượng này đã tìm được danh tính của cậu bé. Trước đó, các công nghệ phân tích ADN cũng đã hỗ trợ các cơ quan chức năng tìm ra hung thủ những vụ án khác đã không được phá giải trong nhiều năm.

Quá trình truy tìm danh tính của Zarelli bắt đầu vào tháng 9/2019, khi một tòa án cho phép các cơ quan chức năng khai quật thi thể bé trai để tiến hành điều tra bằng phương pháp xét nghiệm gene hiện đại. Điều tra viên cho biết các phương pháp này đã giúp họ tìm ra thân nhân của Zarelli, bao gồm cha mẹ cậu bé.

Trước khi tìm ra danh tính của Zarelli, cảnh sát đã sử dụng các biện pháp như phân tích và so sánh mẫu tóc, dấu chân, chụp X-quang nhưng không đạt được thành công.

Theo New York Times, do nhiệt độ môi trường thấp tại khu vực nơi thi thể của Zarelli được tìm thấy, các điều tra viên đã không thể xác minh được thời gian tử vong của cậu bé, cũng như không có đủ manh mối để xác định tình huống khiến cậu qua đời.

Đại úy Jason Smith thuộc lực lượng cảnh sát thành phố Philadelphia cho biết lực lượng này vẫn chưa xác minh được danh tính của thủ phạm sát hại Zarelli nhưng cam kết sẽ tiếp tục điều tra.

"Chúng tôi có một số nghi phạm, nhưng tôi sẽ không tiết lộ danh tính những người này để bảo mật quá trình điều tra", đại úy Smith cho biết trong cuộc họp báo hôm 8/12.

Cũng tại cuộc họp báo, giới chức cảnh sát cho biết sẽ áp dụng các phương pháp xét nghiệm và phân tích ADN trong vụ án này để phá các vụ án chưa có lời giải khác.

