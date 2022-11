Bí ẩn bao trùm 'cánh tay phải' của trùm mafia Raffaele Imperiale

Bruno Carbone, "cánh tay phải" của ông trùm mafia Raffaele Imperiale, đã bị bắt giữ tại một sân bay ở thủ đô Rome của Italy sau khi có tin đồn ông này bị dẫn độ từ Syria.

Bruno Carbone là đầu mối chủ chốt trong những thương vụ mua bán ma túy lớn từ nhiều quốc gia như Tây Ban Nha, Colombia và Hà Lan. Ảnh: HTS.

Vụ bắt giữ Bruno Carbone, một trong những tội phạm buôn ma túy bị Interpol truy nã gắt gao nhất trên thế giới, bị bao phủ bởi nhiều tình tiết kỳ lạ khi ông bị bắt giữ và dẫn độ từ khu vực miền Bắc Syria, Guardian đưa tin.

Theo tuyên bố từ cảnh sát thành phố Naples, Carbone, 45 tuổi, bị cảnh sát bắt giữ tại sân bay Ciampino ở thủ đô Rome hôm 15/11 do phải chịu bản án phạt tù 20 năm với tội danh buôn bán ma túy được các công tố viên ở Catania, Sicily đưa ra.

Carbone, người đã lẩn trốn các lực lượng chức năng kể từ năm 2003, là "cánh tay phải" thân cận của ông trùm mafia Raffaele Imperiale. Ông được cho là người môi giới các thương vụ buôn bán ma túy thuộc gia đình tội phạm Camorra của Italy, một trong những tổ chức buôn bán ma túy lớn nhất trên thế giới.

Tuyên bố của cảnh sát thành phố Naples không nhắc đến cách thức Carbone bị dẫn độ về Italy. Các phương tiện truyền thông nước này, Carbone chính thức bị bắt giữ tại Dubai, UAE.

Theo Mohammed Sankari, một quan chức tại khu vực phía bắc Syria nằm dưới sự kiểm soát của nhóm vũ trang Hayat Tahrir al-Sham (HTS), Carbone bị phát hiện và bắt giữ vào tháng 3 khi đang cố di chuyển qua lãnh thổ của HTS để tiến vào khu vực dưới sự kiểm soát của quân đội chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad.

"Carbone đã bị dẫn độ về Italy theo đúng quy định của luật pháp", Sankari chia sẻ trên mạng xã hội Telegram.

Theo tờ Il Foglio, chính phủ UAE đã đứng ra làm trung gian trong thỏa thuận dẫn độ Carbone từ Syria về Italy.

Guardian dẫn lời Dhia’ al-Umar, người phát ngôn của nhánh an ninh của nhóm vũ trang HTS, cho biết Carbone đã di chuyển từ châu Âu đến Thổ Nhĩ Kỳ trước khi chuyển đến sống tại khu vực do quân đội chính phủ của Tổng thống al-Assad kiểm soát do ông này coi vùng đất trên là một nơi trú ẩn an toàn. Tại đây, Carbone sống dưới vỏ bọc của một tội phạm buôn đồng hồ giả người Mexico.

Vào tháng 12/2020, chính quyền UAE tuyên bố đã bắt giữ thành công Carbone. Tuy nhiên, các lực lượng chức năng đã bắt giữ nhầm một doanh nhân Naples có tên Domenico Alfano và gia đình của ông. Ông Alfano và gia đình sau đó phải ngồi tù hơn một tháng trước khi được trả tự do.