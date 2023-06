Bị 8 bạn cùng trường đánh nhập viện, nam sinh lỡ kỳ thi lớp 10

Sau khi bị một nhóm bạn đánh hội đồng, nam sinh Trần Văn V. phải nhập viện điều trị, không thể tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Trường THCS Hưng Thủy, nơi em V. bị nhóm bạn đánh hội đồng. Ảnh: CTV.

Ngày 7/6, ông Võ Danh Thuấn, Chủ tịch UBND xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam sinh đang học lớp 9 bị đánh hội đồng phải nhập viện.

Nạn nhân là Trần Văn V. (SN 2008), học sinh lớp 9C, trường THCS Hưng Thủy. Trước đó, ngày 3/6, trong tiệc chia tay lớp 9, em V. có xích mích với một số bạn cùng trường, sau đó em bị đánh hội đồng dẫn đến bị thương phải nhập viện.

Do tinh thần hoảng loạn và bị một số thương tích trên cơ thể, V. bỏ lỡ kỳ thi vào lớp 10 THPT diễn ra vào ngày 7/6.

Trao đổi với VietNamNet, ông Thuấn thông tin: “Sau khi sự việc xảy ra, UBND xã đã tiến hành củng cố hồ sơ, ban đầu giao cho công an xã mời các cháu lên lấy lời khai, giao cho gia đình giáo dục. Về ban giám hiệu nhà trường, xã đã yêu cầu làm báo cáo giải trình vào sáng 6/6. Công an huyện Lệ Thủy cũng đã vào cuộc điều tra, làm rõ, khi có kết quả chính thức, phía công an sẽ cung cấp”.

Cũng theo ông Thuấn, nhóm bạn đánh nam sinh V. có 8 em. Em V. đang phải vào Huế điều trị vì tinh thần hoảng loạn.