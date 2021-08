Beyoncé và Jay-Z là gương mặt đại diện mới cho Tiffany & Co.

Vợ chồng Beyoncé cùng Anya Taylor-Joy và vận động viên trượt tuyết Olympic Eileen Gu được công bố là gương mặt đại diện mới cho thương hiệu thời trang.

Theo SCMP, Beyoncé và Jay-Z sẽ là gương mặt đại diện mới của thương hiệu trang sức nổi tiếng thế giới Tiffany & Co. Ngoài vợ chồng nữ ca sĩ, Tiffany & Co. cũng chào đón thêm nhiều đại sứ mới như diễn viên Anya Taylor-Joy - ngôi sao trong The Queen's Gambit và người mẫu kiêm vận động viên trượt tuyết Olympic Eileen Gu. Mới đây, Eileen Gu cũng nhận vai trò là người phát ngôn mới cho Victoria's Secret.

Thông tin trên được công bố sau cuộc phỏng vấn trực tuyến của Beyoncé với Harpers Bazaar.

Beyoncé và Jay-Z là gương mặt đại diện mới của thương hiệu trang sức nổi tiếng thế giới Tiffany & Co. Ảnh: SCMP.

Hiện nay, Tiffany & Co. từng bước làm mới thương hiệu và chịu sự lãnh đạo của tập đoàn bán lẻ hàng xa xỉ nổi tiếng nước Pháp là LVMH.

Từ khi mua lại Tiffany & Co., LVMH định hướng thương hiệu này thoát khỏi hình ảnh đi kèm với màu xanh đặc trưng và trở thành một trong những nhãn hàng trang sức hiện đại, mới mẻ.

Theo SCMP, điều này được chứng minh trong những chiến dịch quảng cáo gần đây của hãng đang xuất hiện khắp New York và Los Angeles.

Cụ thể, thương hiệu này mang hình ảnh người mẫu mặc quần jean, áo ba lỗ, đeo những bộ trang sức nổi bật và tạo dáng trên nền trắng. Theo ý kiến số đông khán giả, chiến dịch này mang lại cảm giác mới lạ nhất trong tất cả lần quảng cáo của Tiffany & Co. từ trước đến nay.

Tuy nhiên, theo Business of Fashion, dự án lần này của hãng đã khiến một bộ phận người tiêu dùng tức giận. Nhóm khách hàng trung thành của Tiffany & Co. cho rằng thương hiệu đang đi theo hình ảnh khá giống với biểu tượng nhan sắc một thời Audrey Hepburn.

LVMH mua lại Tiffany & Co. vào cuối năm 2019. Ảnh: Harpers Bazaar.

Nhà phân tích cấp cao Luca Solca của Bernstein đưa ra quan điểm: "Tôi nghĩ việc làm cho Tiffany & Co. trở nên đồng bộ là bước đi thông minh. Chúng tôi tin rằng LVMH biết cách đưa nhiều nội dung mới lạ hơn vào hoạt động tiếp thị của Tiffany, để thương hiệu phù hợp hơn với người tiêu dùng".

Neil Saunders - giám đốc điều hành GlobalData Retail - cho rằng Tiffany & Co. đã cố gắng rũ bỏ hình ảnh cũ kỹ, lỗi thời khi về chung một nhà với LVMH. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của đại dịch, việc này gặp nhiều khó khăn hơn.

"Hy vọng mọi thứ sớm mở cửa trở lại. Điều này khá khó thực hiện khi khách hàng trẻ có xu hướng thay đổi thói quen mua sắm. Hiện nay trên thị trường có không ít thương hiệu đồ trang sức trẻ hơn có thể đáp ứng nhu cầu của họ", Neil Saunders nói.