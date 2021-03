Beyoncé và dàn sao Hollywood gặp sự cố váy áo trên thảm đỏ

Chloë Grace Moretz diện áo nhung màu tím khi tham dự talkshow Watch What Happens Live vào năm 2016. Chiếc áo trông sang trọng, phù hợp xu hướng cho đến khi cô quay lưng trước ống kính. Đường khâu ở mặt sau tay áo bên phải bị rách một mảng khá lớn. Ảnh: The Mirror.