Beyoncé phản ứng với khoản thuế 2,7 triệu USD

Page Six đưa tin giọng ca Crazy in Love không đồng tình với khoản thuế 2,7 triệu USD được đưa ra bởi IRS. Ngày 17/4, Beyoncé đã gửi kiến nghị tới Tòa án Thuế Hoa Kỳ để được linh động cho một số khoản thu.

Theo báo cáo của IRS, khoản thuế kể trên của Beyoncé bao gồm 805.850 USD cho năm 2018, năm 2019 là 1.442.747 USD và 449.719 USD tiền phạt cho những năm đó.

Thông qua luật sư Michael C. Cohen, Beyoncé mong muốn được khấu trừ 868.766 USD , vốn là khoản đóng góp cho lĩnh vực từ thiện vào năm 2018. Nữ ca sĩ là người sáng lập quỹ BeyGood bao gồm hoạt động hỗ trợ giáo dục, cứu trợ thiên tai, sức khỏe tâm thần và các vấn đề khác.

Bên cạnh đó, ngôi sao nhạc pop cho rằng IRS sai sót khi không khấu trừ các khoản thu nhập kinh doanh, tiện ích, bảo hiểm, phí quản lý, dịch vụ pháp lý và dịch vụ chuyên nghiệp của mình trong năm 2018 và 2019.

Nội dung bản kiến nghị nhấn mạnh nếu Beyoncé nợ bất kỳ khoản thuế nào thì hình phạt sẽ không được áp dụng bởi nữ ca sĩ đã có đã hợp tác với thái độ thiện ý. Điều này xảy ra khi có sự khác biệt giữa số liệu của Beyoncé và IRS.

Theo Page Six, Beyoncé sở hữu khối tài sản ròng lên tới 500 triệu USD . Khoản thu nhập khổng lồ của nữ ca sĩ chủ yếu đến từ sản phẩm âm nhạc và các buổi trình diễn.

Cựu thành viên Destiny's Child là nghệ sĩ đứng đầu bảng xếp hạng trong nhiều thập kỷ cùng nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ xuyên suốt sự nghiệp ca hát. Beyoncé đi vào lịch sử khi trở thành sở hữu kèn vàng Grammy nhiều nhất mọi thời đại.

