Beyoncé dẫn đầu đề cử Grammy 2023

Theo Variety, năm nay các đề cử phần lớn diễn ra như dự đoán. Beyoncé, Adele, Harry Styles, Lamar và Lizzo là năm ứng cử viên được đề cử trong ba hạng mục hàng đầu của Grammy như Thu âm của năm, Album của năm và Bài hát của năm.

Beyoncé là nghệ sĩ nhận nhiều đề cử Grammy nhất trong mùa giải với tổng cộng 9 đề cử. Trong đó album Renaissance nhận được 8 đề cử, Be Alive nhạc phim King Richard nhận về 1 đề cử.

Beyoncé đã thắng 28 giải Grammy trong sự nghiệp ca hát. 9 đề cử mới của Beyoncé giúp nâng tổng số đề cử mà cô nhận được lên con số 88. Con số này giúp Beyoncé san bằng kỉ lục nghệ sĩ có đề cử Grammy nhiều nhất lịch sử với Jay-Z, cũng là chồng cô.

Gây bất ngờ nhất là bài hát abcdefu của nữ ca sĩ trẻ Gayle (sinh năm 2004) xuất hiện tại hạng mục Bài hát của năm. Đề cử này nhận về nhiều tranh cãi khi Gayle không xuất hiện trong hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhưng ca khúc của cô lại lọt vào hạng mục Big Four.

Theo nguồn tin, Taylor Swift gửi album Red (Taylor’s Version) cho Viện Hàn lâm xét duyệt nhưng album không xuất hiện trong danh mục đề cử chính thức. 8 năm trước, album Red phiên bản đầu tiên được đề cử tại giải Grammy lần thứ 56 nhưng năm đó Taylor Swift "trắng tay" ở giải album. Có vẻ như sự kiên trì của Taylor Swift không được đền đáp.

Tuy nhiên giọng ca Midnight Rain cũng an ủi phần nào khi nhận 4 đề cử tại Grammy 2023. Trong đó All Too Well (10 Minutes Version) (Taylor’s Version) xuất hiện ở hạng mục Ca khúc của năm.

BTS làm nên lịch sử khi là nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên nhận nhiều đề cử nhất - 3 đề cử. Cụ thể, album Music of The Spheres của Coldplay hợp tác với BTS (RM, J-Hope, Suga tham gia sáng tác) được đề cử Album của năm.

My Universe của BTS với Coldplay mang về 1 đề cử tại Best Pop Duo/ Group Performance (Màn trình diễn Pop song ca/ nhóm xuất sắc). Đây là năm thứ ba liên tiếp nhóm nhận được đề cử Grammy.

Việc bỏ phiếu cho các đề cử của Grammy năm nay sẽ diễn ra từ ngày 14/12 đến ngày 4/1/2023. Những người chiến thắng sẽ được công bố trong lễ trao giải lần thứ 65 vào ngày 5/2/2023.

Một số đề cử chính của Grammy 2023:

Record of the Year (Thu âm của năm)

1. Don’t Shut Me Down - ABBA

2. Easy On Me - Adele

3. Break My Soul - Beyoncé

4. Good Morning Gorgeous - Mary J. Blige

5. You And Me On The Rock - Brandi Carlile Featuring Lucius

6. Woman - Doja Cat

7. Bad Habit - Steve Lacy

8. The Heart Part 5 - Kendrick Lamar

9. About Damn Time - Lizzo

10. As It Was - Harry Styles

Album of the Year (Album của năm)

1. Voyage - ABBA

2. 30 - Adele

3. Un Verano Sin Ti - Bad Bunny

4. Renaissance - Beyoncé

5. Good Morning Gorgeous (Deluxe) - Mary J. Blige

6. In These Silent Days - Brandi Carlile

7. Music Of The Spheres - Coldplay

8. Mr. Morale & The Big Steppers - Kendrick Lamar

9. Special - Lizzo

10. Harry’s House - Harry Styles

Song of the Year (Bài hát của năm)

1. abcdefu - Gayle

2. About Damn Time - Lizzo

3. All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film) - Taylor Swift

4. As It Was - Harry Styles

5. Bad Habit - Steve Lacy

6. Break My Soul - Beyoncé

7. Easy On Me - Adele

8. God did - DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy

9. The Heart Part 5 - Kendrick Lamar

10. Just Like That - Bonnie Raitt