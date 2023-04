Beyoncé vấp phải phản ứng dữ dội từ người hâm mộ vì cô đã không quảng bá cho album âm nhạc đầu tay của Chlöe Bailey.

Beyoncé bị người hâm mộ chỉ trích. Ảnh: Billboard.

Theo Page Six, người hâm mộ đang đổ lỗi cho Beyoncé khi chứng kiến album đầu tay của Chlöe Bailey tụt dốc. Họ cho rằng Beyoncé đã không có động thái hỗ trợ chiến dịch quảng bá cho nữ ca sĩ thuộc quyền quản lý của cô.

Giọng ca sinh năm 1998 và em gái Halle Bailey đã ký hợp đồng với Parkwood Entertainment được Beyoncé thành lập năm 2008. Sự thờ ơ của Beyoncé khiến nhiều người hâm mộ bày tỏ sự phẫn nộ trên mạng xã hội.

“Beyoncé đã không làm bất cứ điều gì cho album của Chlöe Bailey. Cô ấy không thể có một bài hát nổi bật cho riêng mình. Thậm chí, Beyoncé không mở lòng với Bailey trong chuyến lưu diễn. Chlöe Bailey cần phải rời khỏi hãng đó”, nhà phê bình Niko Maraj nói.

“Thật khó chịu vì Beyoncé đã không quảng bá cho album In Pieces. Một bài đăng đơn giản trên Instagram có lẽ đã giúp Chlöe Bailey lọt top 50 bảng xếp hạng Billboard trong lần đầu ra mắt”, một người hâm mộ bày tỏ.

Người hâm mộ chỉ trích Beyoncé vì không giúp Chlöe Bailey quảng bá album. Ảnh: Billboard.

Trên thực tế, In Pieces bao gồm 14 ca khúc chỉ bán được 10.000 đơn vị album. Sản phẩm âm nhạc đầu tay của Bailey được phát hành ngày 31/3 đã xếp hạng 119 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Chia sẻ với ET hồi đầu tháng này, Bailey cho biết Beyoncé rất ủng hộ dự án của cô

“Beyoncé đã nghe album In Pieces. Cô ấy cho tôi những góp ý chi tiết trước khi album được phát hành. Tôi yêu Beyoncé rất nhiều và biết ơn cô ấy vì tất cả mọi thứ", cô chia sẻ.

Trước một số bình luận cho rằng album của Chlöe Bailey thất bại. Giọng ca Have Mercy đã lên tiếng: “Nội dung album In Pieces xoay quanh việc buông bỏ và tin tưởng vào bản thân. Tôi tận hưởng từng khoảnh khắc trong album và tôi yêu tất cả những ai đã nghe In Pieces”.