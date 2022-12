Best Western Premier Sonasea Villas Phu Quoc - điểm đến khó khước từ

Nép mình trên Bãi Trường xinh đẹp của đảo ngọc, khu biệt thự 5 sao Best Western Premier Sonasea Villas Phu Quoc sở hữu cảnh quan nhiệt đới đặc trưng và tiện nghi cao cấp.

Best Western Premier Sonasea Villas Phu Quoc do Tập đoàn CEO phát triển và được quản lý bởi Best Western Hotels & Resorts - thương hiệu quản lý khách sạn 5 sao của Mỹ với mạng lưới toàn cầu trên 100 quốc gia.

Dịch vụ đẳng cấp, cảnh quan đắt giá

Vị trí đắc địa, dịch vụ cá nhân hóa đa tiện ích cùng việc ra mắt chính thức với thương hiệu Best Western Premier Sonasea Villas, khu nghỉ dưỡng thể hiện cam kết duy trì các tiêu chuẩn thượng lưu với mong muốn đóng góp vào sự phát triển bền vững và mạnh mẽ hơn cho ngành du lịch của đảo ngọc.

Best Western Premier thu hút du khách nhờ cảnh quan nhiệt đới cùng tiện ích đa dạng.

Best Western Premier Sonasea Villas là một dự án với sứ mệnh phát triển bền vững và thân thiện với thiên nhiên. Đơn vị thiết kế cũng hướng đến tối ưu hóa các khoảng không xanh của từng căn biệt thự trong vẻ đẹp tự nhiên vốn có của cảnh quan nhiệt đới bao quanh, nhằm mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng kết nối tối đa với thiên nhiên.

Du khách có thể trải nghiệm nhiều hoạt động tiện ích tại Best Western Premier Sonasea Villas.

Ngoài ra, du khách còn có thể chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn dần buông trên biển tuyệt đẹp tại bãi biển của khu nghỉ Best Western Premier Sonasea Phu Quoc Resort - nơi bắt trọn hoàng hôn đẹp nhất đảo ngọc.

Đa dạng biệt thự nghỉ dưỡng

Khu nghỉ dưỡng sở hữu 3 loại thự biệt với đa dạng lựa chọn 3, 4 và 5 phòng ngủ. Tất cả căn biệt thự đều được thiết kế riêng biệt, cá nhân hóa với hồ bơi, vườn riêng cho các nhu cầu nghỉ dưỡng gia đình và trăng mật.

Internet tốc độ cao phủ sóng toàn bộ biệt thự sẽ giúp bạn kết nối với những người thân yêu, chia sẻ các bức ảnh đẹp của mình trong suốt kỳ nghỉ.

Các biệt thự đều có hồ bơi riêng đảm bảo sự riêng tư cho du khách.

Biệt thự 3 phòng ngủ rộng 300-405,5 m2, dành cho 6 người lớn và 4 trẻ em. Trong khi đó, biệt thự 4 phòng ngủ có diện tích 396-873 m2 thích hợp cho nhóm du khách lên đến 8 người lớn và 4 trẻ em.

Tất cả biệt thự đều được thiết kế hiện đại với không gian mở, hạn chế lối ngăn giữa các phòng, tạo nên sự thông thoáng giữa các khu vực theo cách tinh tế và linh hoạt.

Khu vực phòng khách ấm cúng với ghế sofa rộng, tivi màn hình tinh thể lỏng tạo không gian sinh hoạt thoải mái và ấm cúng. Đối với những khách hàng thích được trổ tài tự nấu ăn, căn bếp hiện đại, trang bị đầy đủ dụng cụ nhà bếp sẽ được chuẩn bị trước theo nhu cầu.

Bàn ăn dành cho 8 người liên thông khu vực bếp tạo không gian kết nối tối ưu. Các biệt thự có 3-4 phòng ngủ sẽ có từ một phòng ngủ với giường đôi và hai hoặc ba phòng ngủ ở tầng trên. Phòng tắm có đầy đủ tiện nghi từ buồng tắm đứng, vòi hoa sen phun mưa, tới bồn tắm lớn tạo cảm giác thư giãn và thoải mái.

Với biệt thự 5 phòng ngủ, các tiện nghi nghỉ dưỡng được tích hợp trong không gian sang trọng với diện tích 711-1.089 m2, sức chứa lên đến 10 người lớn và 4 trẻ em.

Khu sân vườn rộng lớn với lối đi thênh thang lộng gió dẫn đến hồ bơi trước căn biệt thự sẽ là một trong những góc chụp ảnh làm hài lòng các tín đồ du lịch.

Phòng khách trang bị nội thất cao cấp và khu vực bếp được đảm bảo mọi tiện nghi giúp khách hàng có trải nghiệm sự xa hoa, sang trọng riêng biệt.

Mỗi biệt thự có 2 phòng ngủ giường đôi xa hoa ở tầng trệt và 3 phòng ngủ giường đôi hoặc 3 giường đơn ở tầng trên. Tất cả đều được thiết kế hiện đại và sang trọng với bàn làm việc tiện nghi và giường sofa cỡ queen. Phòng tắm lớn với đầy đủ tiện nghi hiện đại mang lại cảm giác thư thả không đâu sánh bằng.

Không gian riêng tư giúp du khách tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng trọn vẹn bên gia đình.

Tiện nghi “tất cả trong một”

Nhà hàng Tropicana và Moment Bar trong quần thể biệt thự phục vụ cả ngày với nhiều món ngon, từ phong vị địa phương đến ẩm thực quốc tế, cùng tầm nhìn ấn tượng ra sảnh hồ bơi chính.

Các tiện nghi khác bao gồm phòng tập gym với trang thiết bị hiện đại, khu vui chơi trẻ em Kids Club với đa dạng hoạt động giải trí vui nhộn sẽ đem đến cho bạn một kỳ nghỉ tích hợp mọi tiện nghi trọn vẹn nhất.

Tiện ích đa dạng của Best Western Premier Sonasea Villas Phu Quoc chiều lòng mọi nhu cầu của du khách.

Chưa kể, Best Western Premier Sonasea Villas Phu Quoc sở hữu vị trí đắc địa, chỉ mất 10 phút di chuyển đến sân bay và 15 phút đến chợ đêm Dương Đông sầm uất.

Ngoài ra, khu nghỉ còn nằm sát con đường ẩm thực, mua sắm với khu chợ đêm Hàn Quốc Sonasea Red Street nổi tiếng nhộn nhịp, hội tụ đủ các món ăn hải sản tươi sống, món tráng miệng hấp dẫn đến siêu thị tiện ích hay nhà hàng Hàn Quốc sang trọng.