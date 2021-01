BEST Inc. mang 'Tết ấm' đến người dân miền Trung

Hưởng ứng phong trào “Tết ấm áp với đồng bào miền Trung”, ngày 14 và 15/1, đại diện tập đoàn BEST Inc. đã trao quà hỗ trợ người dân các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Với tinh thần “tương thân tương ái” và mong muốn chung tay giúp người dân miền Trung khắc phục ảnh hưởng của thiên tai, chuẩn bị đón Tết Tân Sửu, đại diện tập đoàn BEST Inc. (đơn vị chủ quản thương hiệu chuyển phát nhanh BEST Express) đã thăm hỏi và gửi tặng người dân các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế số tiền 200 triệu đồng. Số tiền hỗ trợ được gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, sau đó chuyển cho các gia đình bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai, gia đình đặc biệt khó khăn, chia sẻ phần nào khó khăn với bà con trước thềm Tết Tân Sửu.

Ông Nguyễn Đình Lợi, Phó tổng giám đốc BEST Inc. Việt Nam trao quà hỗ trợ đồng bào miền Trung.

Tại buổi gặp mặt, đại diện BEST Inc. chia sẻ trước những khó khăn của đồng bào miền Trung và gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo các tỉnh. Doanh nghiệp cũng khẳng định BEST Inc. luôn sẵn sàng hưởng ứng và đồng hành với các hoạt động ủng hộ của địa phương.

“Chúng tôi hy vọng sự hỗ trợ từ BEST Inc. sẽ phần nào giúp người dân vượt qua khó khăn và mang đến cho bà con một cái Tết ấm áp với sự yêu thương, chia sẻ”, ông Nguyễn Đình Lợi - Phó tổng giám đốc BEST Inc. Việt Nam chia sẻ.

Đại diện BEST Inc. Việt Nam trao tặng quà hỗ trợ cho đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình.

Ngoài khoản ủng hộ nói trên, trước đó BEST Inc. cũng đã hỗ trợ riêng đến những nhân viên làm việc cho chuyển phát nhanh BEST Express tại miền Trung bị ảnh hưởng trong các đợt thiên tai. “BEST Inc. hiện có hàng trăm nhân viên tại khu vực miền Trung, ngay sau khi thiên tai qua đi, chúng tôi cũng đã nhanh chóng hỗ trợ để các anh chị em sớm khắc phục cuộc sống. Luôn đồng hành và hỗ trợ nhân viên trong những thời điểm khó khăn là cách chúng tôi chia sẻ cùng nhân viên của mình”, đại diện hãng cho biết.

Trước đó, hồi tháng 4/2020, BEST Express cũng đã gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 100.000 khẩu trang y tế để ủng hộ công cuộc chống dịch Covid-19. BEST Express cho thấy rõ định hướng phát triển kinh tế bền vững bằng cách quan tâm, chia sẻ cùng nhân viên và đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng.