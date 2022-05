BEST Express và Zalo Cloud hợp tác triển khai dịch vụ ZNS

Ngày 14/5, đại diện BEST Express và eB2B - đối tác triển khai dịch vụ của Zalo Cloud - đã ký kết thoả thuận triển khai dịch vụ Zalo Notification Service (ZNS).

Zalo Notification Service (ZNS) là giải pháp chăm sóc khách hàng trực tuyến từ Zalo, nhằm nâng cao trải nghiệm dịch vụ cho các khách hàng đang sử dụng dịch vụ của BEST Express.

Đại diện BEST Express và Zalo Cloud ký kết hợp tác.

ZNS là dịch vụ tin nhắn tiện ích được tích hợp vào tài khoản Official Account (OA) của doanh nghiệp. Thông qua kênh ZNS, các tài khoản OA có thể gửi thông báo, thông tin giao dịch, thông báo tự động và các thông tin chăm sóc khách hàng khác đến tất cả khách hàng có sử dụng Zalo.

ZNS vận hành thông qua công nghệ API giữa các máy chủ, giúp các doanh nghiệp tăng khả năng tương tác, kết nối và truyền tải thông tin nhanh chóng, hiệu quả. Ứng dụng cho phép doanh nghiệp gửi nội dung với thiết kế đa dạng và tùy chỉnh cho từng khách hàng, được tích hợp và có thể kết hợp với các tính năng sẵn có trên OA của doanh nghiệp.

Mẫu tin nhắn thông báo giao hàng và tin nhắn xác nhận giao hàng thành công gửi từ tài khoản Zalo BEST Express đến người nhận hàng.

Với việc kết nối cùng dịch vụ ZNS, BEST Express có thể gửi trực tiếp đến khách hàng đang sử dụng dịch vụ thông tin cập nhật về hành trình và trạng thái đơn hàng theo thời gian thực, với nội dung chi tiết về thời gian giao hàng dự kiến, chi phí thu hộ... Đồng thời, ZNS cũng cho phép khách hàng gửi tin nhắn trực tiếp về tài khoản Zalo Official của BEST Express để đánh giá dịch vụ, hoặc gửi phản hồi về đơn hàng trong trường hợp có phát sinh sự cố. Tương tác hai chiều giúp doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận thông tin để kịp thời hỗ trợ khách hàng.

Thông tin của người dùng cũng được ZNS bảo mật tối đa do dữ liệu của doanh nghiệp sẽ được truyền qua Zalo API server bằng giao thức bảo mật HTTPS. Sau đó, thông tin của người dùng được bảo mật với chuẩn mã hóa dữ liệu AES. Nhờ sử dụng Access Token theo chuẩn OpenAPI để truy xuất API, quyền trao đổi thông tin của doanh nghiệp và Zalo sẽ được kiểm soát một cách chặt chẽ.

Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả chăm sóc khách hàng và hoàn thiện trải nghiệm khách hàng khi sử dụng dịch vụ, BEST sẽ tiến hành nâng cấp ứng dụng BEST Express với loạt tính năng tích hợp. Các tính năng được bổ sung gồm báo cáo tổng quan trạng thái đơn hàng trong 15 ngày gần nhất; hiển thị chi tiết tham số giá trị của đơn hàng như số tiền COD, phí thu hộ, tiền bảo hiểm, phí bảo hiểm...

Ngoài ra, ứng dụng còn tích hợp thêm tính năng quản lý đơn hàng, cho phép nhà bán hàng đối tác theo dõi thông tin đơn gửi và nhận, giúp họ dễ dàng tra cứu thông tin chi tiết và hành trình vận chuyển.