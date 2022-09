Best Express đẩy mạnh chăm sóc khách hàng trực tuyến qua Zalo

Giải pháp chăm sóc khách hàng trực tuyến Zalo Notification Service (ZNS) là lời khẳng định cho nỗ lực không ngừng hoàn thiện chất lượng dịch vụ của Best Express.

Zalo Notification Service (ZNS) là dịch vụ thông báo tiện ích được tích hợp vào tài khoản Zalo Official Account (Zalo OA) của doanh nghiệp. Thông qua kênh ZNS, các tài khoản OA có thể gửi thông báo tự động, thông tin giao dịch, chăm sóc khách hàng… đến người dùng Zalo. Nhờ tính năng này, Best Express có thể dễ dàng kết nối, hỗ trợ khách hàng một cách nhanh chóng.

Nhận nhiều phản hồi tích cực dành cho ZNS

Sau thời gian thử nghiệm, Best Express đã nhận được nhiều phản hồi tích cực của người dùng đang sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh này. Đa phần khách hàng đều đánh giá cao sự hữu ích và khả năng tương tác dễ dàng với nhà vận chuyển. Đáp lại sự đón nhận tích cực đó, đơn vị chính thức triển khai tính năng chăm sóc khách hàng này trên toàn hệ thống.

Thông báo về hành trình đơn hàng được giao bởi Best Express trên ứng dụng Zalo.

ZNS vận hành thông qua công nghệ API giữa các máy chủ, giúp các doanh nghiệp tăng khả năng tương tác, kết nối và truyền tải thông tin nhanh chóng, hiệu quả. Thông qua đây, doanh nghiệp cũng dễ dàng gửi nội dung với thiết kế đa dạng, tùy chỉnh cho từng khách hàng, được tích hợp và có thể kết hợp các tính năng sẵn có trên Zalo OA.

Với việc kết nối dịch vụ ZNS, Best Express có thể cập nhật trực tiếp đến khách hàng đang sử dụng dịch vụ những thông tin thiết thực về hành trình, trạng thái đơn hàng theo thời gian thực qua nội dung hiển thị chi tiết thời gian giao hàng dự kiến, chi phí thu hộ... Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu trực tiếp về tài khoản Zalo OA của Best Express để đánh giá dịch vụ hoặc phản hồi về đơn hàng trong trường hợp phát sinh sự cố. Điều này giúp doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận thông tin để kịp thời hỗ trợ khách hàng.

Chủ shop online tham quan trung tâm phân loại hàng hóa của Best Express tại Củ Chi (TP.HCM).

Dự kiến bổ sung nhiều tính năng hỗ trợ người dùng

Bên cạnh dịch ZNS, trong năm 2022, Best Express cũng tiến hành nâng cấp, bổ sung những tính năng mới trên ứng dụng giao hàng cùng tên: Theo dõi trạng thái đơn hàng, quản lý COD, phiếu đối soát… nhằm đảm bảo nâng cao trải nghiệm người dùng.

Theo đó, người dùng có thể theo dõi chi tiết đơn hàng theo thứ tự thời gian từng tuần, từng tháng. Ứng dụng giao hàng được phát triển độc quyền của Best Express không chỉ thuận tiện khi khách hàng sử dụng một số điện thoại để nhận hàng và đăng ký tài khoản, mà còn cho phép họ theo dõi toàn bộ hành trình đơn nhận. Tính năng tương tác song song còn giúp người dùng thuận tiện cập nhật thông tin về đơn hàng. Nhờ đó, việc giao vận cũng diễn ra nhanh chóng hơn.

Bước vào mùa cao điểm mua sắm cuối năm, Best Express tích cực triển khai dịch vụ trên tất cả nền tảng thương mại điện tử, giúp khách hàng sử dụng dịch vụ này dễ dàng kết nối với hãng khi kinh doanh online đa nền tảng.

Là đối tác đang sử dụng dịch vụ Best Express, chị Hoài Thương (trái) hào hứng với việc có thể kết nối hãng trên nền tảng TikTok.

Mới đây, các TikToker đình đám đang kinh doanh online trên nền tảng này tiết lộ Best Express đã tham gia giao hàng tại TikTok Shop. Vốn là đối tác đang sử dụng dịch của Best Express, các TikToker hào hứng đón nhận tin này và lập tức chia sẻ đến các shop online khác. Họ cũng cởi mở chia sẻ trải nghiệm cùng Best Express và dành nhiều lời khen cho sự nhanh chóng, an toàn, với trải nghiệm toàn trình được nâng cấp đáng kể.

Anh Phúc Trần - một TikToker đang kinh doanh online trên nền tảng này - bày tỏ sự hài lòng khi chứng kiến những băng chuyền phân loại hàng tự động trong chuyến thăm trung tâm phân loại hàng hoá của Best Express.

“Tôi khá khó tính khi chọn nhà vận chuyển vì muốn các khách hài lòng tuyệt đối khi mua hàng. Sau thời gian dài sử dụng, tôi thật sự tin tưởng Best Express bởi độ nhanh chóng, chuẩn xác khi xử lý hàng hóa. Ngoài ra, trong những mùa sale lớn, shop tôi cũng nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các bưu cục trong việc gói hàng, chăm sóc khách hàng…”, anh Phúc Trần chia sẻ.

Các chủ shop online trên nền tảng TikTok - đối tác của Best Express - tham quan trung tâm phân loại hàng hóa của đơn vị.

Anh Phúc cho biết thêm: “Tôi rất hào hứng trước thông tin Best Express đã tham gia giao hàng tại TikTok Shop. Đồng hành cùng đơn vị vận chuyển mình tin tưởng trên tất cả nền tảng thương mại điện tử giúp tôi dễ dàng quản lý đơn hàng và luôn được hỗ trợ tốt nhất về vấn đề giao nhận”.

Trong thời gian tới, Best Express cho biết sẽ tiếp tục phát triển hệ thống bưu cục để tạo vùng phủ rộng hơn tại các tỉnh, thành trên toàn quốc. Đồng thời, đơn vị lên kế hoạch cải tiến hệ thống chia chọn, các ứng dụng giao hàng và hợp tác nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng, ví điện tử… Tất cả nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo trải nghiệm toàn trình tốt nhất cho khách hàng Việt.