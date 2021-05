Best Choice Award 2021 chính thức khởi động

Từ ngày 4/5/2021, độc giả có thể bắt đầu bình chọn 4 hạng mục yêu thích trong giải thưởng Best Choice Award 2021.

Từ ngày 4/5, độc giả có thể bắt đầu bình chọn 4 hạng mục yêu thích trong giải thưởng Best Choice Award 2021.

Best Choice Award 2021 là giải thưởng do Zing Công nghệ phát động nhằm tìm ra những sản phẩm công nghệ xuất sắc, đáng mua của năm theo từng hạng mục. Giải thưởng không chỉ tôn vinh những sản phẩm nổi bật trong thời gian qua, Best Choice Award còn là danh sách uy tín mang đến lợi ích trực tiếp cho người tiêu dùng.

Để phù hợp với xu hướng phát triển của công nghệ trong đời sống, giải thưởng năm nay bao gồm các hạng mục bình chọn: Máy lạnh, Smartphone, Máy giặt, Tai nghe. Zing News sẽ lựa chọn 5 đề cử sáng giá nhất cho mỗi hạng mục bình chọn. Chúng tôi đánh giá các tính năng, xem xét thiết kế, phân tích thông số kỹ thuật của đề cử một cách chi tiết, khách quan. Kết quả giải thưởng được quyết định bởi bình chọn của độc giả.

Ở mùa giải năm nay, Best Choice Award được chia thành 2 phần. Cổng bình chọn sẽ lên sóng từ ngày 4/5 trên trang chủ Zing. Từ 18/5, giải thưởng bắt đầu công bố các đề cử chiến thắng, mở đầu là hạng mục Máy lạnh.

Best Choice Award đưa ra góc nhìn đa chiều nhằm giúp người dùng hiểu rõ hơn về các sản phẩm cao cấp. Những thiết bị này không chỉ tích hợp công nghệ mới bên trong thiết kế đẹp mắt, đây còn là biểu tượng định nghĩa cho từng thương hiệu trên thị trường nội địa hiện nay.

Tại đây, người yêu công nghệ nói chung cũng có thể bắt nhịp với những tiến bộ đang diễn ra. Văn minh, độc đáo, cẩn trọng là những yếu tố làm nên danh sách các thiết bị dẫn dắt thị trường được Best Choice Award lựa chọn.

Nửa đầu 2021, điều hòa tiết kiệm điện đơn thuần dần bị soán ngôi bởi những chiếc máy lạnh thông minh thế hệ mới. Dòng thiết bị được ưa chuộng trên thị trường vì vừa sử dụng năng lượng hiệu quả, vừa có tác dụng bảo vệ sức khỏe người sử dụng. Cụ thể, đó là những tính năng như tự động đo mức độ sạch của không khí, lọc bụi và vi khuẩn có hại, tự làm sạch bộ lọc...

5 đề cử cho hạng mục điều hòa được Zingnews lựa chọn bao gồm Sharp AIoT AH-XP13YHW, LG Inverter 2.5 HP V24ENF1, WindFree PM1.0, Gree Multi XS và Daikin Inverter 1 HP FTKA25VMVMV.

Lý do cho sự xuất hiện sản phẩm Daikin vì chỉ với 10 triệu đồng, người dùng đã có thể sở hữu thiết bị có khả năng lọc không khí, chống buốt, làm lạnh dịu, hoạt động êm. Còn với Gree Multi XS, đây là chiếc điều hòa một cục nóng hai lạnh với công nghệ chia công suất tốt, giúp tiết kiệm điện, đỡ diện tích đặt cục nóng ở chung cư nhỏ.

Mức giá là một trong những yếu tố hàng đầu khi lựa chọn bất kỳ sản phẩm công nghệ nào và smartphone cũng không ngoại lệ. Với nhóm sản phẩm cao cấp, các yếu tố về thiết kế và công nghệ bên trong cũng là điều được người dùng chú trọng.

Nhu cầu thiết bị phải sở hữu Camera AI, màn hình tần số quét cao hay 5G ngày càng tăng. Đây sẽ là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phục hồi của thị trường vốn đi xuống do ảnh hưởng của Covid-19... Galaxy S21 Ultra 5G, Oppo Reno5, Xiaomi Mi 11 Ultra, ROG Phone 5 và Vivo X60 Pro là những cái tên lọt vào đề cử năm nay.

Trong đó, ROG Phone 5 gây chú ý khi là mẫu smartphone được thiết kế hướng đến người dùng yêu thích trải nghiệm game. Ngoại hình mạnh mẽ với những đường nét góc cạnh tạo nên sự khác biệt, độc nhất cho sản phẩm so với phần còn lại trên thị trường.

Dù đại dịch làm giảm nhu cầu người dùng, doanh số của tai nghe nói chung dần phục hồi mạnh mẽ trong nửa cuối 2020, đầu 2021. Xu hướng chuyển sang làm việc từ xa đã thúc đẩy mạnh mẽ số bán thiết bị.

Đặc biệt, trong bối cảnh các thương hiệu lớn không còn tặng kèm tai nghe, thị trường dòng sản phẩm này sẽ đứng trước tiềm năng rất lớn. 5 đề cử cho hạng mục Tai nghe sẽ là Apple AirPods Pro Max, Razer Blackshark V2, Sony WHMX 4, Senheiser Momentum True Wireless 3 và Samsung Buds Live.

Nếu như các thiết bị của Apple luôn tạo được sức hút lớn, những sản phẩm còn lại cũng có điểm mạnh riêng. Ở Razer Blackshark V2, người dùng nhìn thấy được chiếc tai nghe gaming có chất âm tốt, ngoại hình hài hòa, trọng lượng nhẹ. Trong khi với Samsung Buds Live, sản phẩm có thiết kế đột phá, tính năng tối ưu cho xu hướng livestream, vlog.

Cho hạng mục đề cử cuối cùng - Máy giặt, 5 cái tên góp mặt trong danh sách gồm Samsung AI Inverter 14 kg WD14TP44DSB/SV, Panasonic Inverter 16 kg NA-FD16V1BRV, LG Inverter 21 kg F2721HTTV, Toshiba Inverter 8,5 kg TW-BH95S2V WK và Aqua Inverter 10 kg AQW-DR100ET S.

Không chỉ mang đến sự tiện dụng, thoải mái cho người dùng, yêu cầu đưa ra ở các máy giặt thế hệ mới còn phải có khả năng diệt khuẩn, nấm mốc hay các tác nhân gây dị ứng, có hại cho sức khỏe con người.

Dù đây là dòng sản phẩm không có quá nhiều cải tiến theo từng năm, vẫn có những chi tiết nhỏ đáng chú ý, làm nên sự khác biệt của thiết bị so với mặt bằng chung thị trường. Với Samsung, đó là việc trang bị AI cho chiếc máy giặt sấy cửa trước cỡ lớn tốt nhất dòng cao cấp. Còn LG lại sở hữu sản phẩm có dung lượng cao nhất, lên đến 23 kg.

Best Choice Award 2021 chính thức mở cổng bình chọn cho 4 hạng mục bắt đầu từ ngày 4/5 đến 17/5 tại đây (https://zingnews.vn/best-choice-award/).

Cổng bình chọn cho mỗi hạng mục sẽ được mở trong thời gian nhất định. Mỗi tài khoản được quyền vote 1 lần duy nhất cho 1 sản phẩm trong vòng 5 giờ.