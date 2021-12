‘Bespoke mở ra kỷ nguyên cá nhân hóa thiết bị gia dụng’

Người dùng Việt ngày càng dành nhiều thời gian chăm chút cho cuộc sống, gia đình và căn bếp. Đó là tiền đề để Samsung giới thiệu tủ lạnh Bespoke nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.

Năm 2021 chứng kiến người dùng Việt dành nhiều thời gian chăm chút cho cuộc sống, gia đình và căn bếp hơn bao giờ hết. Đó cũng là tiền đề để Samsung giới thiệu tủ lạnh Bespoke nhằm cá nhân hóa trải nghiệm trong mỗi ngôi nhà, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ra mắt lần đầu tại CES 2020, tủ lạnh Bespoke là minh chứng cho triết lý lấy trải nghiệm người dùng làm trung tâm của Samsung. Dòng tủ lạnh cao cấp nhận nhiều giải thưởng quốc tế như giải vàng thiết kế iF (Đức), giải sáng tạo CES hay giải thiết kế NYCxDesign (Mỹ).

Trung tuần tháng 11, Samsung chính thức ra mắt thế hệ tủ lạnh Bespoke mới nhất tại Việt Nam, tái định nghĩa thiết bị này với khả năng kết hợp mô-đun theo ý muốn, chọn màu sắc theo sở thích, đi cùng thiết kế âm tường sang trọng và những công nghệ tiên tiến.

Bà Nguyễn Y Mai, Phó tổng giám đốc, Giám đốc ngành hàng Điện tử Tiêu dùng Samsung Vina, đã có những chia sẻ về tầm nhìn thương hiệu trong hành trình mở ra kỷ nguyên mới cho tủ lạnh thông minh nói riêng và trải nghiệm thiết bị gia dụng nói chung tại Việt Nam.

Ngành hàng gia dụng nói chung ở Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cao đến năm 2025. Riêng tại Samsung, mảng thiết bị gia dụng có kết quả tăng trưởng tương đối khả quan trong 2 năm qua.

Sự phát triển của thị trường này xuất phát từ nhu cầu trải nghiệm gia dụng đa dạng của người dùng. Ngôi nhà không đơn thuần là không gian sống mà còn là nơi làm việc, phòng tập thể dục. Căn bếp được sử dụng nhiều hơn bao giờ hết.

Người dùng muốn xây dựng không gian tiện nghi hơn về mặt chức năng và quan tâm những sản phẩm tích hợp công nghệ mới, từ đó chăm sóc căn bếp và tận hưởng cuộc sống trở nên dễ dàng, trọn vẹn hơn. Bên cạnh đó, người dùng cũng tìm kiếm những thiết bị thể hiện phong cách riêng với thiết kế và màu sắc đa dạng.

Sự phát triển của tủ lạnh gắn liền với loạt cải tiến về công nghệ và đổi mới trong thiết kế. Về chức năng, tủ lạnh không đơn thuần bảo quản thực phẩm trong nhiều điều kiện khác nhau, mà còn phải đảm bảo yếu tố dinh dưỡng. Về thiết kế, người dùng ngày nay chuộng các model đa dạng về dung tích và loại cửa tủ. Các màu sắc trung tính như đen, bạc của tủ lạnh truyền thống cũng dần bị thay thế bằng những gam màu tươi sáng, trẻ trung hơn.

Cùng với đó, chúng tôi nhận ra người dùng cũng rất băn khoăn với vòng đời tương đối dài của tủ lạnh. Với tuổi thọ trung bình 8-10 năm, họ phải làm gì khi muốn đổi thiết kế mới cho thiết bị này?

Kết hôn, chuyển đến nơi ở khác, đón thành viên mới,… những thay đổi này dẫn đến loạt nhu cầu mới về một chiếc tủ lạnh. Và Bespoke của Samsung cho phép người dùng tự thiết kế tủ lạnh theo sở thích, nhu cầu mới mà không cần bỏ tủ lạnh cũ.

Có thể nói là như vậy. Bespoke có thiết kế mô-đun linh hoạt, cho phép kết hợp nhiều dòng tủ lạnh với các ưu điểm và công nghệ khác nhau. Tùy theo sự thay đổi về chức năng hay nhu cầu sử dụng, người dùng có thể ghép thêm mô-đun phù hợp. Dù bạn độc thân, đã kết hôn hay đón thêm thành viên mới trong gia đình, tủ lạnh Bespoke đều sẵn sàng “lớn lên” cùng bạn.

Bespoke cũng là chiếc tủ lạnh đầu tiên cho phép người dùng chọn lựa màu và phối các gam màu yêu thích theo sở thích và cá tính riêng. Đồng thời, tủ lạnh Bespoke có thiết kế âm tường cùng bản lề đặc biệt tạo ra tổng thể liền mạch cho căn bếp. Thiết kế cánh cửa tùy biến hướng mở từ trái sang phải và ngược lại, phù hợp đa dạng thói quen sử dụng lẫn không gian.

Đầu tiên là công nghệ giữ thực phẩm tươi ngon trọn vị. Nhờ khả năng kết hợp mô-đun linh hoạt, tủ lạnh Bespoke trang bị những dàn lạnh độc lập giúp lưu trữ thực phẩm riêng biệt, đồng thời bảo toàn độ ẩm ở mức tối ưu. Nhờ đó, thực phẩm tươi lâu hơn và không lo lẫn mùi. Ngoài ra, công nghệ Metal Cooling hạn chế thất thoát hơi lạnh dù mở cửa tủ nhiều lần, giúp thực phẩm luôn tươi ngon.

Thứ hai là loạt công nghệ được “may đo” theo từng loại thực phẩm. Cụ thể, ngăn đông mềm Flex Crispser với nhiệt độ chuẩn -1 độ C giữ trọn dưỡng chất của thịt cá tươi ngon mà không cần đông đá, có thể chế biến ngay.

Ngăn chuyển đổi nhiệt độ Cool Select+ giúp dễ dàng chuyển đổi 5 chế độ làm lạnh với nhiệt độ khác nhau, đáp ứng đa dạng nhu cầu lưu trữ như đông đá (-23 độ C), cấp đông thực phẩm (-5 độ C), đông mềm thịt cá (-1 độ C), giữ tươi trái cây và rau củ (2 độ C), làm lạnh thức uống (4 độ C). Bộ lọc khử mùi UV làm sạch bề mặt để giữ không khí trong lành và vệ sinh, đảm bảo độ tươi ngon, chất lượng của thực phẩm.

Công nghệ 3 Dàn lạnh độc lập, Flex Crisper và Cool Select+ là những công nghệ độc quyền của Samsung.

Điểm độc đáo thứ ba là khả năng linh hoạt tùy chỉnh nhanh chóng giữa tủ mát và tủ đông. Tủ lạnh một cửa Bespoke với một nút bấm có thể chọn tủ mát tăng không gian lưu trữ thịt cá, rau củ hay chuyển sang tủ đông để lưu trữ thực phẩm dài ngày.

Sứ mệnh của chúng tôi là phát triển sản phẩm giúp người dùng tận hưởng cuộc sống tốt hơn. Và Bespoke vượt qua giới hạn của tủ lạnh truyền thống, mở ra kỷ nguyên mới, nơi tủ lạnh không chỉ có chức năng lưu trữ thực phẩm. Bespoke cho phép người dùng thỏa mãn đam mê sáng tạo và bài trí không gian nội thất, thổi hồn phong cách vào căn bếp của họ.

Sắp tới, chúng tôi và Hiệp hội Thiết kế Việt Nam (VDAS) sẽ giới thiệu cuộc thi “Bespoke, Be you” để các nhà thiết kế có thể tương tác và sáng tạo không gian bếp nhiều hơn.

Thông qua Bespoke Design Studio , chúng tôi mang đến không gian trải nghiệm trực tuyến để người dùng tự thiết kế tủ lạnh Bespoke đúng theo thông điệp “Linh hoạt thiết kế, cá tính riêng bạn”.

Người dùng có thể tuỳ chọn thiết kế, mô-đun, màu sắc tủ lạnh theo sở thích. Người dùng cũng có thể hình dung được không gian căn bếp trước khi chọn mua tủ lạnh Bespoke nhờ studio ảo này.

Tại Việt Nam, chúng tôi nhận thấy người dùng cũng mong muốn tạo ra không gian sống theo gu riêng. Dòng tủ lạnh Bespoke hội đủ tiêu chí cả về thiết kế lẫn công năng để họ kiến tạo một căn bếp mơ ước.

Bên cạnh nhóm đối tượng là Millennials, chúng tôi nhận thấy sự quan tâm của người dùng lớn tuổi. Thiết bị chỉ hoàn hảo khi đáp ứng linh hoạt những thay đổi trong đời sống và tủ lạnh Bespoke là minh chứng cho điều đó. Vì vậy, chúng tôi tin dòng tủ lạnh này sẽ tạo nên bước ngoặt cho ngành hàng gia dụng tại Việt Nam.

Đó là phong cách mang đậm dấu ấn cá nhân, riêng biệt và không trộn lẫn.

Khởi đầu từ tủ lạnh Bespoke, chúng tôi muốn mang đến giải pháp toàn diện đáp ứng phong cách sống mới của người dùng thông qua Bespoke Home. Đó là hệ sinh thái những thiết bị gia dụng thông minh, cá nhân hóa trải nghiệm hàng ngày và tạo cảm hứng mới cho cuộc sống.

Mọi ngôi nhà đều khác nhau, vậy tại sao các thiết bị trong đó phải giống nhau? Là một trong những thương hiệu hàng đầu, chúng tôi đặt mục tiêu tái định nghĩa tiêu chuẩn cho những thiết bị gia dụng.

Bespoke Home là ngôi nhà được thiết kế đẹp mắt theo phong cách riêng của người dùng, với những tính năng tiên tiến, kết nối liền mạch mọi trải nghiệm thông qua AI và IoT cùng ứng dụng SmartThings, để mọi người dễ dàng nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tất cả đều nhằm một mục đích duy nhất: Cá nhân hóa ngôi nhà và mang đến cuộc sống linh hoạt, thông minh hơn.

Tại thị trường Việt Nam, tủ lạnh Bespoke là bước đầu trong hành trình mang trải nghiệm thiết bị gia dụng quốc tế đến với người tiêu dùng trong nước. Chúng tôi cũng có kế hoạch giới thiệu các dòng sản phẩm mở rộng Bespoke Home tại Việt Nam trong thời gian tới.

Với mong muốn mang sự linh hoạt và tự động hóa vào mọi ngôi nhà Việt, chúng tôi hy vọng những thiết bị thuộc hệ sinh thái này sẽ được người tiêu dùng đánh giá cao và ưa chuộng.