Bếp trưởng Norbert Ehrbar gợi ý 3 cách chế biến thịt gà Mỹ

Trong không khí Noel cận kề, bếp trưởng, cố vấn ẩm thực Norbert Ehrbar gợi ý 3 thực đơn chế biến với thịt gà Mỹ để cung cấp đủ dinh dưỡng cho cả nhà trong mùa lễ hội.

Bếp trưởng Norbert Ehrbar sinh ra và lớn lên ở Thụy Sĩ. Ông hiện làm việc như người quản lý thức ăn trong bếp tại khách sạn Hubli’s Landhaus, nhà hàng Michelin ở Laret và nhiều khách sạn, nhà hàng trên toàn quốc.

Với ông cũng như phần lớn người tiêu dùng Việt Nam, thịt gà là thực phẩm được ưa chuộng bởi nhiều nạc, giàu chất đạm và các vitamin, là một trong những nguồn protein lành mạnh. Trong đó, thịt gà Mỹ là thực phẩm có tính ứng dụng đa dạng, thích hợp nấu nhiều món khác nhau.

Thịt gà Mỹ xông khói

Thành phẩm sau chế biến món thịt gà Mỹ xông khói.

Nguyên liệu:

500 g má đùi gà Mỹ

Nguyên liệu ướp thịt gà:

60 ml rượu Mirin

60 ml rượu Sake

50 g nước tương đen

10 g hoa hồi, xay nhuyễn

10 g tiêu xay Tứ Xuyên

10 g quế

Nguyên liệu xông khói:

90 g dăm gỗ Birch

2 bông hoa hồi

1 thanh quế

2 miếng vỏ cam sấy

1 tép tỏi

Phương pháp chế biến:

- Trộn đều tất cả nguyên liệu ướp thịt gà với nhau.

- Đặt má đùi gà Mỹ vào khay sâu lòng. Ướp đều thịt với nước xốt.

- Ướp trong khoảng 4 tiếng hoặc qua đêm.

- Làm nóng lò ở nhiệt độ 170 độ C. Sau đó đặt thịt lên khay nướng lót giấy nến, nướng ở nhiệt độ 160-170 độ C trong khoảng 40-60 phút, hoặc đến khi nhiệt độ lõi đạt 72 độ C.

- Cho nguyên liệu xông khói lên giấy bạc. Xếp thịt đã nướng lên vỉ và cho vào dụng cụ xông khói.

- Đậy nắp lại và đun nóng đến khi có khói bao trùm bên trong. Xông khói trong khoảng 10 phút (tùy sở thích người thưởng thức).

- Lấy gà ra và dùng ngay hoặc để nguội, dùng kèm salad.

Lưu ý:

- Có thể dùng kèm bánh bao hoặc salad arugula.

- Để có thêm vị cay, có thể rắc tiêu đập dập hay ớt sấy khô dạng vảy lên phần thịt trước khi cho vào lò nướng. Nếu cho tiêu và ớt vào, bạn không nên nướng quá 180độ C vì tiêu và ớt có thể cháy, trở nên đắng.

Thịt gà Mỹ nướng kiểu Hàn Quốc

Thành phẩm sau chế biến món thịt gà Mỹ nướng kiểu Hàn Quốc.

Nguyên liệu phần thịt:

4 miếng má đùi gà Mỹ, bỏ xương, để da

Nguyên liệu cho nước xốt:

120 ml nước dùng hầm từ gà hoặc nước lọc.

80 ml nước tương

60 ml sirô gạo Hàn Quốc

80 ml tương ớt Hàn Quốc

50 ml dầu mè

Ớt bột Hàn Quốc

50 ml dầu ăn

50 g tỏi băm

50 g gừng băm

40 g ớt đỏ, bỏ hạt, băm nhuyễn

10 g tiêu đen xay

250 ml nước dùng hầm từ gà

Đường

Hành lá cắt nhỏ, mè rang

Cách làm nước xốt (khoảng 350 ml):

- Cho nước dùng hầm từ gà, nước tương, sirô gạo Hàn Quốc, tương ớt Hàn Quốc và dầu mè vào tô, trộn đều.

- Cho dầu vào chảo nóng, cho tỏi và gừng vào xào đến khi có mùi thơm, rồi cho ớt và tiêu vào xào nhanh.

- Cho hỗn hợp xốt đã chuẩn bị sẵn vào và nấu đến khi cạn còn một nửa, bắc xuống để nguội.

Phương pháp chế biến:

- Thấm khô phần thịt bằng khăn giấy và úp mặt da xuống thớt.

- Cho thịt vào tô và ướp đều với nước xốt, sau đó để tủ lạnh qua đêm.

- Cho đùi gà đã ướp vào lò nướng và để mặt da lên trên. Nướng đến khi phần da hơi cháy, kiểm tra thường xuyên. Thịt gà Mỹ chín khi nhiệt độ lõi miếng thịt đạt 74 độ C.

- Để ăn, cắt thịt thành các miếng dài khoảng 3-4 cm.

Ghi chú:

- Nước xốt có thể để tủ lạnh tối đa 5 ngày.

- Món ăn ngon nhất khi nướng trên bếp than.

- Không được dùng nước ướp làm nước xốt. Hoặc cần đun sôi nước ướp trong khoảng 10 phút nếu muốn sử dụng trực tiếp.

Xà lách bọc thịt gà Mỹ băm

Thành phẩm sau chế biến món xà lách bọc thịt gà Mỹ băm

Nguyên liệu phần thịt:

340 g thịt gà Mỹ băm nhuyễn

30 g gừng băm nhuyễn

30 g dầu ăn

4 g muối

Nguyên liệu cho nước chấm:

7 g đường nâu

1 g tiêu đen xay

30 g húng quế cắt nhuyễn

15 g rau mùi cắt nhuyễn

30 g nước ép chanh

30 g nước mắm

10 g ớt đỏ băm nhuyễn

10 g ớt xanh băm nhuyễn

8 lá xà lách to

Nguyên liệu trang trí:

50 g đậu phộng rang đập dập

30 g cà chua thái hạt lựu

Phương pháp chế biến:

- Xào thịt gà Mỹ băm với gừng đến khi chín, nêm với muối.

- Xào tiếp vài phút cho ráo nước và để nguội.

- Cho đường nâu, nước chanh, nước mắm, tiêu, ớt, húng quế và rau mùi vào tô, thêm nước mắm hoặc muối nếu cần, rồi trộn đều.

- Xếp lá xà lách lên đĩa phục vụ và cho hỗn hợp thịt gà băm lên từng lá xà lách.

- Rưới một ít nước xốt, rắc đậu phộng đập dập và cà chua thái hạt lựu lên thịt gà. Dùng kèm nước chấm.

Ghi chú:

- Có thể thay thịt gà Mỹ bằng thịt gà Tây hay thịt vịt.

- Để có hương vị thơm hơn, cho thêm vài giọt dầu mè.