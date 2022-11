Benzema thêm một lần được vinh danh trong năm 2022?

Karim Benzema có cơ hội nhận danh hiệu sáng giá trong khuôn khổ sự kiện Dubai Globe Soccer Awards 2022. Toàn cảnh lễ trao giải được phát sóng trực tiếp và độc quyền trên FPT Play.

Globe Soccer Awards là một trong những giải thưởng danh giá của làng túc cầu, bên cạnh Ballon d'Or (Quả bóng vàng) và FIFA The Best. Theo thông lệ, giải được trao vào tháng 12 hàng năm. Tuy nhiên năm nay, do trùng thời điểm diễn ra vòng chung kết FIFA World Cup 2022, ban tổ chức quyết định công bố sớm những cái tên thắng giải vào tháng 11. Tại Việt Nam, sự kiện được FPT Play tường thuật trực tiếp và độc quyền trên tất cả nền tảng trực thuộc từ 22h20 ngày 17/11.

Ở lần tổ chức thứ 13, các giải thưởng vẫn trải qua hai vòng bình chọn. Vòng đầu tiên diễn ra vào 20/10-1/11, người hâm mộ tham gia bình chọn 12 hạng mục trên trang chủ của giải, đáng chú ý là Cầu thủ nam hay nhất năm, CLB nam hay nhất năm, HLV hay nhất năm...

Karim Benzema đứng trước cơ hội sở hữu thêm danh hiệu cá nhân trong năm nay. Ảnh: Eric Alonso.

Những cầu thủ được ủng hộ nhiều nhất trong vòng bình chọn đầu tiên sẽ bước tiếp vào vòng thứ 2, diễn ra 3/11-10/11. Ở vòng này, ban giám khảo và công chúng cùng chọn ra các nhân vật được xướng danh. Trong đó, đánh giá của ban giám khảo chiếm 75% số điểm, phần còn lại thuộc về người hâm mộ. HLV Fabio Capello, HLV Marcello Lippi, tiền vệ Francesco Totti và thủ thành Iker Casillas… là những cái tên định đoạt 3/4 kết quả của vòng 2.

Như mọi năm, danh hiệu Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm nhận được sự chú ý hơn cả. Trong 10 cái tên vào vòng bình chọn cuối cùng, Karim Benzema, Lionel Messi và Erling Haaland là các gương mặt sáng giá.

Với Karim Benzema, anh trải qua năm 2022 nhiều thành công với Real Madrid khi lên ngôi tại Champions League, La Liga, Siêu cúp châu Âu và Siêu cúp Tây Ban Nha. Benzema cũng là nhân tố quan trọng nhất của “Kền Kền Trắng”, với cú đúp danh hiệu vua phá lưới ở cả La Liga (27 bàn thắng) và Champions League (15 bàn thắng).

Với nhiều đóng góp, tiền đạo người Pháp trở thành chủ nhân Quả bóng vàng 2022. Nếu như được xướng tên tại Dubai vào ngày 17/1, Benzema sẽ trải qua một năm đầy viên mãn ở cả cấp độ cá nhân lẫn câu lạc bộ. Anh cũng đang dẫn đầu trong cuộc đua bình chọn của người hâm mộ với tỷ lệ 20,5%.

Phong độ của Lionel Messi là điều không thể bàn cãi. Ảnh: Matthias Hangst.

Lionel Messi cũng là ứng viên nặng ký bởi phong độ ấn tượng tại PSG. Chân sút Argentina bỏ túi 12 bàn thắng và 14 kiến tạo sau 19 lần ra sân ở mùa giải này. Anh cùng đội bóng nước Pháp dẫn đầu tại Ligue 1, đồng thời có vé tiến vào vòng 1/16 của Champions League.

Vượt qua khó khăn ban đầu tại môi trường mới, Messi cho thấy giá trị đích thực của ngôi sao: Dù thi đấu ở môi trường nào cũng tỏa sáng rực rỡ. Người hâm mộ đang kỳ vọng anh tiếp tục duy trì phong độ cao để đưa Argentina lên ngôi tại World Cup 2022. Trước đó vào năm 2015, Lionel Messi từng một lần lên ngôi tại “sân khấu” này.

Erling Haaland được kỳ vọng gây bất ngờ trước đàn anh. Ảnh: Matt McNulty.

“Xuất sắc” hay “không thể ngăn cản” là mỹ từ người hâm mộ dành cho Erling Haaland. Từ khi chuyển tới Man City, hiếm khi Haaland không “nổ súng”. Tiền đạo người Na Uy nhanh chóng bắt nhịp giải đấu khắc nghiệt bậc nhất thế giới (Premier League). Phong độ là thước đo quan trọng của danh hiệu Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm. Ở tiêu chí này, Haaland có ưu thế nhất định khi đặt cạnh các ứng viên, trong đó 23 bàn thắng sau 18 trận đấu là minh chứng xác đáng.

Một số gương mặt đáng chú ý khác là Cristiano Ronaldo và Robert Lewandowski. Ronaldo là cầu thủ có tầm ảnh hưởng toàn cầu, sẽ nhận được bình chọn từ các cổ động viên. Với Lewandowski, anh giữ phong độ tương đối tốt sau khi chuyển sang Barca.

Ở hạng mục HLV xuất sắc nhất năm, Carlo Ancelotti là cái tên nổi bật nhất. Danh hiệu này khó tuột khỏi tay vị chiến lược gia 63 tuổi. Real Madrid của ông nhiều khả năng được vinh danh CLB nam xuất sắc nhất năm.