Benzema đăng thông điệp ẩn ý sau nghi vấn mâu thuẫn với HLV

Ở phía dưới, các đồng đội của Karim Benzema tại Real Madrid như Vinicius Junior, Dani Ceballos hay Lucas Vazquez cũng bày tỏ sự ủng hộ với tiền đạo sinh năm 1987 bằng các bình luận như "KB9" (viết tắt tên và số áo của Benzema -PV) hay "Hãy ở nhà".

Trước đó, Marca tiết lộ quan hệ giữa Benzema và HLV Didier Deschamps không tốt đẹp như CĐV lầm tưởng. Một số nguồn tin cho biết HLV Deschamps lấy cớ chấn thương để loại Benzema khỏi đội hình tuyển Pháp. Ông gửi cầu thủ này trở lại Real Madrid và báo với truyền thông rằng cậu học trò gặp chấn thương nặng. Trên thực tế, Benzema chỉ cần ít ngày điều trị là có thể bình phục.

Ngày 15/12, Benzema đã cùng Real Madrid đối đầu Leganes trong trận giao hữu. Tuy nhiên, L'Equipe cho biết đương kim chủ nhân Quả bóng vàng không có ý định đến Qatar để cùng tuyển Pháp dự chung kết World Cup theo lời mời của ông Deschamps. Chân sút 34 tuổi không thích sự thiếu chia sẻ của HLV trưởng tuyển Pháp sau khi anh rời đội vì chấn thương.

Mọi chuyện bắt nguồn từ việc tiền đạo của Real Madrid không nói lời cảm ơn Deschamps khi nhận giải thưởng Quả bóng vàng (Ballon d’Or) vào tháng 10 vừa qua. Ngoài Deschamps, nhiều cầu thủ "Les Bleus" cũng không thích Benzema vì thái độ và cách hành xử của tiền đạo Real Madrid trong quá khứ.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019