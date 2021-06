Bệnh viện Việt Nam xuất hiện trong cảnh phim của Ma Dong Seok

Bức ảnh hậu trường phim "The Outlaw 2" có xuất hiện chữ tiếng Việt và các vật dụng quen thuộc tại bệnh viện ở Việt Nam. Phim của tài tử Ma Dong Seok dự kiến ra rạp vào tháng 11.

Ngày 17/6, Yonhap News và Sports Chosun đăng tải hình ảnh Ma Dong Seok tham gia lễ đóng máy phần 2 tác phẩm điện ảnh The Outlaw. Trong bức ảnh được đăng tải, tài tử người Hàn đứng ở hiện trường quay phim, khung cảnh có biển hiệu có chữ tiếng Việt và vật dụng quen thuộc thường xuất hiện tại bệnh viện ở Việt Nam.

Nhiều ý kiến cho rằng có thể The Outlaw 2 sẽ có phân cảnh liên quan tới Việt Nam. Tuy nhiên, cảnh quay bệnh viện trên chỉ là cảnh được dựng lại trên phim trường. Hiện chưa có thêm thông tin nào khác về việc đoàn phim di chuyển tới Việt Nam để ghi hình hay không.

Bối cảnh quay The Outlaw 2 là bệnh viện ở Việt Nam. Ảnh: ABO Entertainment.

The Outlaw phần 1 được ra mắt vào năm 2017, là bộ phim hạn chế người xem dưới 16 tuổi vì nhiều cảnh bạo lực. Tác phẩm thu hút gần 7 triệu lượt khán giả ra rạp.

Theo Sports Chosun, phần 2 bộ phim lấy bối cảnh 4 năm sau khi chiến dịch truy quét tội phạm trong phần 1 diễn ra. Ma Dong Seok tiếp tục đảm nhận vai thám tử Ma Seok Do. Vai diễn phản diện vốn do Yoon Kye Sang thể hiện trong phần 1 sẽ được thay thế bằng nhân vật mới do Son Seok Gu đảm nhận.

Ma Dong Seok ghi hình đồng thời cả hai tác phẩm điện ảnh The Outlaw 2 và The Eternals - một tác phẩm của Marvel Studios. Tài tử 50 tuổi phải di chuyển nhiều lần giữa Mỹ và Hàn Quốc để hoàn thành cảnh quay của cả hai phim.

The Outlaw 2 dự kiến ra rạp vào tháng 11. Tiếp theo, Ma Dong Seok sẽ tham gia một phim truyền hình thể loại giật gân của Mỹ sản xuất, tác phẩm có tên The Club. Đây là phiên bản làm lại của bộ phim Hàn Quốc Trap.