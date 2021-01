Bệnh viện thẩm mỹ Medika tổ chức tiệc tri ân đối tác

Vừa qua, Bệnh viện thẩm mỹ Medika đã tổ chức tiệc tri ân với sự góp mặt của các đối tác, giám đốc khu vực và cộng tác viên.

Sự kiện với chủ đề “Be the best version of yourself” của Bệnh viện thẩm mỹ Medika đã diễn ra tại Liberty Central Saigon Citypoint. Đây là dịp để mọi người nhìn lại hành trình cống hiến với nhiều thành quả ấn tượng, đồng thời là dấu mốc phát triển mới của thương hiệu với mục tiêu xây dựng hệ thống cộng tác viên kinh doanh Medika sâu rộng, bền vững.

Sự kiện được tổ chức tại hồ bơi với âm nhạc sôi động.

Phát biểu tại đêm tiệc, CEO Nguyễn Ngọc Hân Di đã gửi lời tri ân tới tất cả đối tác, giám đốc khu vực, cộng tác viên đã cùng đồng hành với Medika trong thời gian qua. Đồng thời, cô cũng đại diện thương hiệu trao tặng những phần quà giá trị cho các thành viên đã đóng góp vào thành công chung của Medika.

CEO Nguyễn Ngọc Hân Di phát biểu tại sự kiện.

Nói thêm về kế hoạch phát triển trong năm 2021, nữ CEO cho biết ngoài việc nâng cấp chất lượng dịch vụ hướng đến tiêu chí an toàn, hợp xu hướng, Medika sẽ mở rộng hệ thống cộng tác viên kinh doanh dựa trên các tiêu chí nhiệt tình, nhanh chóng, tận tâm nhằm nâng cao trải nghiệm dịch vụ cho khách hàng.

“Cộng tác viên tham gia hệ thống sẽ được hưởng chính sách hấp dẫn, được hỗ trợ xây dựng kế hoạch kinh doanh dựa trên nền tảng cá nhân. Năm 2021 sẽ là năm hệ thống cộng tác viên kinh doanh Medika mở rộng và phát triển hơn nữa”, cô nói thêm.

Ngoài các hoạt động giao lưu, tri ân đối tác, giám đốc khu vực và cộng tác viên, chương trình còn bao gồm tiệc hồ bơi kết hợp âm nhạc sôi động, các minigame thú vị, quà tặng dành cho những cá nhân xuất sắc…

CEO Nguyễn Ngọc Hân Di vinh danh giám đốc khu vực và cộng tác viên xuất sắc.

Hơn 10 năm qua, với sứ mệnh làm đẹp cho hàng triệu phụ nữ Việt, Bệnh viện thẩm mỹ Medika luôn nằm trong danh sách những địa chỉ làm đẹp chất lượng. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thẩm mỹ, Medika khẳng định sự gắn bó đồng hành của các đối tác, giám đốc khu vực và cộng tác viên trong hệ thống sẽ đưa thương hiệu tiếp tục đến với đông đảo khách hàng.