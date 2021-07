Bệnh viện Thái Lan dùng bãi xe làm nơi chữa trị bệnh nhân Covid-19

Làn sóng dịch Covid-19 tại Thái Lan đang gây áp lực lên hệ thống y tế nước này, buộc các bác sĩ phải điều trị bệnh nhân trong bãi đậu xe và thậm chí là từ chối người bị bệnh nặng.

Hôm 26/7, bệnh viện Rachapiphat ở Bangkok đã đăng một bức ảnh lên mạng xã hội cho thấy các giường bệnh được kê ở bãi đậu xe vì khoa cấp cứu không còn đủ chỗ, Guardian đưa tin.

Tuần trước, những hình ảnh tương tự cũng được bệnh viện Saraburi chia sẻ khi các bệnh nhân phải nằm chờ trên giường ở khu vực đậu xe ngoài trời vì bệnh viện quá tải.

Tình nguyện viên thăm khám một phụ nữ mắc Covid-19 cách ly tại nhà ở quận Nong Chok, ngoại ô Bangkok vì thiếu giường bệnh. Ảnh: AFP.

Trong bối cảnh hệ thống y tế quá tải, Thái Lan cho phép ca bệnh nhẹ được cách ly tại nhà, thế nhưng bệnh viện vẫn phải theo dõi những bệnh nhân này khi nguồn lực đã đạt đến giới hạn.

Tổ chức Sai Mai Must Survive đã chứng kiến ​​sự gia tăng của các cuộc gọi tìm kiếm sự giúp đỡ trong thời gian gần đây.

Đầu tháng 6, nhóm nhận được khoảng 30 cuộc gọi mỗi ngày, nhưng con số này hiện tăng lên 200. Nhóm cung cấp vật tư y tế cho những người cách ly trong nhà, chẳng hạn như máy theo dõi oxy và bình dưỡng khí.

Thế nhưng, điều đó là chưa đủ. Tình nguyện viên Ekapob cho biết những bệnh nhân Covid-19 biến chứng nặng được đưa đến bệnh viện, nhưng một số đã bị từ chối nhập viện.

“Có thể có 2 trong số 10 trường hợp không được tiếp nhận vì bệnh viện không còn giường và họ chết ở nhà", Ekapob nói.

Hiện Thái Lan ghi nhận số ca mắc hàng ngày lên tới 15.000. Tuy nhiên, Giáo sư Anucha Apisarnthanarak tại Đại học Thammasat cho biết rất khó để xác định số ca mắc thực sự vì nhiều bệnh nhân không được xét nghiệm và buộc phải ở nhà.

“Nhiều bệnh viện không có giường, trong khi bệnh viện dã chiến thì chật chỗ. Họ phải ở nhà hoặc một số nơi khác”, ông nói.

Trong khi đó, hàng dài người vẫn đang xếp hàng tại bãi đậu xe và khu vực lều dựng tạm bên ngoài các điểm xét nghiệm ở Bangkok.

Theo báo Matichon, tại một trung tâm xét nghiệm trên xe ở thành phố Nakhon Pathom, hàng xe ô tô kéo dài tới gần 1 km bên ngoài bệnh viện.

Giữa lúc các ca mắc Covid-19 không ngừng gia tăng, ngày càng nhiều người đỗ lỗi cho chiến dịch tiêm chủng chậm chạp của đất nước.

Hôm 26/7, hàng trăm học giả và phóng viên đã đưa ra tuyên bố chung kêu gọi sự minh bạch hơn liên quan đến các hợp đồng vaccine, bao gồm chi tiết về đối tượng được tiêm cũng như thời gian các liều vaccine được giao.

Tính đến nay, Thái Lan đã ghi nhận hơn 490.000 ca mắc và 4.000 trường hợp tử vong do Covid-19. Tuy nhiên, theo Our World in Data, mới chỉ có khoảng 5% dân số nước này được tiêm chủng đầy đủ.