Bệnh viện Hồi sức Covid-19 lớn nhất tại Việt Nam ngừng nhận bệnh nhân

Bệnh viện Hồi sức Covid-19 có quy mô 1.000 giường điều trị, chuẩn bị hoàn thành sứ mệnh sau 245 ngày hoạt động.

Hôm nay (18/3), Bệnh viện Hồi sức Covid-19 (đặt tại một phần cơ sở 2 của Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, phường Tân Phú, TP Thủ Đức) chính thức ngưng nhận bệnh nhân.

Đây là quyết định của Sở Y tế TP.HCM về việc sắp xếp lại hoạt động các đơn vị thu dung, điều trị Covid-19 trên địa bàn quận, huyện và TP Thủ Đức.

Bệnh viện Hồi sức Covid-19 đón F0 nguy kịch đầu tiên vào ngày 16/7/2021. Theo dự kiến ban đầu, đơn vị này có quy mô 1.000 giường chuyên tiếp nhận, điều trị và hồi sức bệnh nhân Covid-19 nặng. Trong đó, 100 giường chuyên nhận bệnh nhân nguy kịch, 900 giường còn lại dành cho bệnh nhân hồi sức mức độ nặng.

Đây được xem là đơn vị được thành lập dành riêng để điều trị người bệnh Covid-19 có quy mô lớn nhất tại Việt Nam và trên thế giới.

Bệnh viện Hồi sức Covid-19 được trưng dụng cơ sở vật chất từ Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 (TP Thủ Đức). Ảnh: Duy Hiệu.

Bệnh viện Hồi sức Covid-19 được thành lập vào thời điểm TP.HCM giãn cách xã hội do sự lây lan mạnh mẽ của biến chủng Delta. Vô số người bệnh Covid-19 nặng, nguy kịch được chuyển đến đây là hồi sinh ngoạn mục. Tuy nhiên, nhiều người may mắn không thể qua khỏi do số người nhiễm quá đông.

TS.BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ rẫy kiêm Giám đốc Bệnh viện Hồi sức Covid-19, từng chia sẻ: "Đây là bệnh viện Liên Hợp Quốc. Bởi ngoài đội ngũ y bác sĩ tinh nhuệ từ Chợ Rẫy, còn có hàng nghìn nhân viên y tế từ Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, các y bác sĩ bệnh viện tuyến trung ương do Bộ Y tế cử vào cùng một số thầy thuốc của sở y tế tỉnh, thành phố cũng tham gia chia lửa".

Bệnh viện Hồi sức Covid-19 hoạt động liên tục suốt 245 ngày, cứu sống vô số người bệnh Covid-19 bên bờ sinh tử. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo Sở Y tế TP.HCM, sau khi Bệnh viện Hồi sức Covid-19 ngừng hoạt động, 6 bệnh viện có nhiệm vụ duy trì giường hồi sức (ICU) để điều trị người bệnh mắc Covid-19 nặng là Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 14, số 16, Bệnh viện dã chiến đa tầng Tân Bình, Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngoài ra, Sở Y tế cũng đề nghị tất cả bệnh viện đa khoa, chuyên khoa phải thành lập khoa hoặc đơn vị điều trị Covid-19 để tiếp nhận các trường hợp có bệnh lý cấp tính kèm xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Như vậy, trong giai đoạn hiện tại, việc điều trị Covid-19 của TP.HCM được phân tầng như sau:

Tình trạng lâm sàng Tầng điều trị Người mắc Covid-19 mức độ trung bình hoặc nhẹ Ưu tiên điều trị tại các bệnh viện dã chiến quận, huyện và thành phố Thủ Đức Người mắc Covid-19 có các bệnh lý đi kèm và các bệnh lý đi kèm là nguyên nhân chính gây diễn tiến nặng Liên hệ chuyển các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến cuối. Người mắc Covid-19 nặng Liên hệ 6 trung tâm hồi sức Covid-19 theo địa bàn được phân công.

Ngoài ra, đơn vị đang thực hiện chạy thận cho người bệnh có trách nhiệm bố trí khu vực cách ly để tiếp tục chạy thận cho người bệnh.