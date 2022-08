Bệnh nhân mắc ung thư nhập viện điều trị tại một bệnh viện tăng 45%

Thống kê của Bệnh viện Trung ương Huế cho thấy số lượt bệnh nhân ung thư vào điều trị tại Trung tâm Ung Bướu của đơn vị tăng qua từng năm, mức tăng 30-45%.

Ngày 26/8, Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức hội nghị khoa học phòng chống ung thư thường niên Huế lần thứ 10. Đây là một trong những hội nghị chuyên ngành quan trọng thuộc chương trình hoạt động hàng năm của Hội Ung thư Việt Nam với sự tham dự của nhiều chuyên gia, báo cáo viên, giảng viên quốc tế đến từ các nước như Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Cuba.

Các chuyên gia tham dự hội nghị ở Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: L.C.

Theo thống kê của GLOBOCAN năm 2020, tình hình mắc và tử vong do ung thư trên toàn thế giới đều có xu hướng tăng. Số liệu từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng cho hay năm 2021 là năm mà cả thế giới đã vượt qua ngưỡng mới nghiêm trọng hơn khi ước tính khoảng 20 triệu người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, 10 triệu người tử vong do căn bệnh này.

Đại dịch Covid-19 tác động xấu hơn tới việc chăm sóc và điều trị bệnh nhân ung thư. Khảo sát của WHO tiến hành trên nhiều nước cho thấy 77,5% bệnh nhân ung thư bị gián đoạn hoặc chậm trễ điều trị trong thời gian dịch bệnh.

Việc gián đoạn này trải dài từ giai đoạn chẩn đoán, điều trị đến tái khám và ảnh hưởng đến tất cả phương pháp điều trị như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, chăm sóc giảm nhẹ...

Cũng theo GLOBOCAN 2020, tại Việt Nam, tỷ lệ mắc mới đã tăng lên 9 bậc (xếp thứ 90/185 quốc gia) và tỷ lệ tử vong do ung thư tăng 6 bậc (xếp thứ 50/185 quốc gia) so với ghi nhận năm 2018. Ước tính, hơn 182.000 ca mắc mới và hơn 122.000 ca tử vong do ung thư. Theo đó, cứ 100.000 người, 159 người chẩn đoán mắc mới và 106 người tử vong do ung thư.

Riêng tại Bệnh viện Trung ương Huế, thống kê cho thấy số lượt bệnh nhân ung thư vào điều trị tại Trung tâm Ung Bướu của đơn vị tăng qua từng năm, mức tăng 30-45%. Các loại ung thư thường gặp nhất vẫn là ung thư phổi, gan, đại trực tràng, vú, thực quản, dạ dày, các ung thư đầu - cổ.