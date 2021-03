Bệnh nhân mắc Covid-19 tại Bình Dương đã đi những đâu?

Đầu tháng 3, do tình hình dịch Covid-19 tại Campuchia ngày càng phức tạp, bệnh nhân quyết định quay về Việt Nam bằng dịch vụ đưa người qua biên giới.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Dương, bệnh nhân 2585 là nam, 44 tuổi, là giám đốc của một công ty xây dựng tại C63-64, đường D35, khu dân cư Việt Sing, phường An Phú, TP Thuận An.

Tháng 1, bệnh nhân đến Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh để xuất cảnh sang Campuchia để làm việc với đối tác. Do tình hình dịch Covid-19 phức tạp, Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài đóng cửa, ông không thể thực hiện thủ tục xuất cảnh. Do đó, ông ra nước ngoài bằng dịch vụ đưa người qua biên giới.

Thời điểm tháng 3, dịch bệnh ở nước sở tại ngày càng diễn biến phức tạp, BN2585 quyết định quay về Việt Nam. Đêm 23/3, ông thuê một người đàn ông làm dịch vụ đưa người từ Campuchia về Việt Nam bằng xe máy.

Khi vào đến lãnh thổ Việt Nam, ra khỏi khu vực biên giới, ông được người đàn ông sắp xếp lên một ôtô 4 chỗ (không rõ biển số) do tài xế người Việt Nam đưa về TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Quá trình di chuyển từ khu vực Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài về Bình Dương, trên ôtô chỉ có ông và tài xế, không tiếp xúc ai, không dừng bất cứ đâu.

Lực lượng chức năng TP Thuận An phong tỏa khu vực xung quanh căn hộ nơi ca bệnh làm việc. Ảnh: Cổng thông tin Bình Dương.

Rạng sáng 24/3, bệnh nhân về đến nhà tại địa chỉ số 259-260, làng chuyên gia The Oasis 2, phường An Phú, Thuận An, sau đó nghỉ ngơi tại nhà cùng vợ và 2 con gái.

Trưa cùng ngày, ông lái ôtô cá nhân đến công ty để làm việc, không tiếp xúc với ai. Sau đó, ông quay về nhà và nhờ vợ liên hệ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM để đặt lịch xét nghiệm Covid-19 do lo sợ bản thân mắc bệnh.

7h ngày 25/3, bệnh nhân cùng vợ thuê ôtô chở đến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM. Sau khi hoàn thành các bước xét nghiệm Covid-19, ông cùng vợ về nhà tại Bình Dương. Quá trình di chuyển từ TP.HCM về nhà, ông cùng vợ và tài xế không dừng ở đâu và không tiếp xúc với bất kỳ ai.

17h30 cùng ngày, ông cùng vợ đến văn phòng công ty theo yêu cầu của Trung tâm Y tế TP Thuận An để làm việc và được thông báo kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

CDC Bình Dương cho biết BN2585 đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Ngành Y tế đã truy vết được 14 trường hợp F1 (10 người ở Thuận An, một người ở TP Thủ Dầu Một và 3 người khác ở Dĩ An). Tất cả đã được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung.

Hiện 8 trường hợp F1 (vợ, 2 con gái, 4 nhân viên và tài xế) có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. 6 trường hợp đang chờ kết quả.

Đồng thời, CDC truy vết được 83 trường hợp F2. Họ được giám sát, cách ly tại nhà. Các trường hợp là F3 cũng đang được điều tra mở rộng. Bên cạnh đó, 60 người sống tại khu dân cư của bệnh nhân cũng được lấy mẫu. Công ty và nơi ở của BN2585 dược phun khử khuẩn. Công ty nơi bệnh nhân làm việc được cách ly tạm thời.