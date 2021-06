Bệnh nhân Covid-19 hồi phục sau 6 lần lọc máu

Bệnh nhân còn trẻ, khỏe mạnh nhưng các xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy SARS-CoV-2 tấn công làm phổi bị tổn thương nghiêm trọng.

Chiều 22/6, theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân là V.T.L., nữ, 36 tuổi, trú tại Hữu Lũng, Lạng Sơn, đã được xuất viện sau hơn một tháng điều trị Covid-19.

Trường hợp này làm việc tại khu công nghiệp thuộc tỉnh Bắc Giang, tiếp xúc F0 từ ngày 5/5. Sau khi được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, ngày 10/5, chị L. có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, Bộ Y tế công bố bệnh nhân mắc Covid-19 với mã số 3721.

Ngày 12/5, bệnh nhân được chuyển tới điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (Đông Anh. Hà Nội) do liên tục sốt cao, ho nhiều, khó thở tăng dần.

Bệnh nhân trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ khoa Cấp cứu đánh giá chức năng phổi của bệnh nhân này suy giảm nghiêm trọng, việc tự hít thở qua mặt nạ oxy không đảm bảo an toàn cho chức năng sống. Do đó, đội ngũ y tế buộc phải can thiệp đặt ống thở và cài đặt thở máy cho bệnh nhân và chuyển chị L. đến đơn vị chăm sóc đặc biệt thuộc khoa Hồi sức tích cực ngày 18/5.

Tại đây, bệnh nhân được nhận định còn trẻ, tiền sử hoàn toàn khỏe mạnh nhưng các xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy SARS-CoV-2 tấn công làm phổi bị tổn thương nghiêm trọng, gây suy giảm hệ miễn dịch.

Qua hội chẩn, bệnh nhân được chỉ định truyền thuốc tăng cường miễn dịch đường tĩnh mạch nhằm giúp cơ thể sinh kháng thể chống lại virus, tạo miễn dịch thụ động.

Tuy nhiên, sau 2 ngày, bệnh nhân vẫn sốt cao tình trạng nguy kịch, tổn thương phổi nặng nề. Các bác sĩ quyết định lọc máu cho bệnh nhân để hấp thụ độc tố, cải thiện chức năng phổi.

Sau 3 lần lọc máu liên tiếp với 14 ngày thở máy chế độ đặc biệt, bệnh nhân suy hô hấp cấp tiến triển. Đến ngày 22/5, chị L. có dấu hiệu tích cực nhưng sự tiến triển rất chậm.

Do đó, bệnh nhân được chỉ định mở khí quản, chăm sóc hô hấp chuyên sâu phối hợp thuốc bổ trợ cơ thể, truyền máu và chế phẩm máu, đồng thời tiếp tục lọc máu thêm 3 lần.

Sau 6 lần lọc máu kết hợp nhiều phương pháp điều trị, bệnh nhân có tiến triển tốt, chức năng phổi khá hơn. Ngày 13/6, sau gần một tháng, bệnh nhân được rút ống mở khí quản, tự thở oxy kính và tiếp tục điều trị bổ trợ, tập phục hồi chức năng.

Bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định. Ảnh: BVCC.

Theo tiến sĩ, bác sĩ Vũ Đình Phú, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, đợt dịch lần này xuất hiện nhiều ca bệnh nặng và nguy kịch trẻ tuổi (dưới 40) và không có bệnh lý nền. Do vậy, việc điều trị, chăm sóc cho bệnh nhân yêu cầu tổng hợp các phác đồ, hồi sức tích cực, theo dõi sát sao, chăm sóc toàn diện, miễn dịch thụ động, đồng thời bổ trợ nâng cao thể trạng.

"Tuy nhiên, với những trường hợp bệnh diễn biến nặng, kịch phát như bệnh nhân này, nguy cơ tử vong luôn thường trực", tiến sĩ Phú nói.