Bệnh nhân 1453 khỏi Covid-19

Nam thanh niên nhập cảnh trái phép từ Myanmar về quận 9 (TP.HCM) đã có kết quả 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.

Ngày 23/1, bác sĩ Nguyễn Thành Dũng, Giám đốc Bệnh viên Dã chiến Củ Chi (TP.HCM), cho biết sáng nay, bệnh nhân 1453 (T.S.K., 23 tuổi, sống tại nhà trọ ở quận 9, TP.HCM) được công bố khỏi bệnh sau 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Người này không có nơi cư trú tại TP.HCM nên tiếp tục được cách ly thêm 14 ngày tại bệnh viện. Bệnh nhân này có 25 ngày điều trị Covid-19.

Bệnh nhân 1451 (23 tuổi, ngụ quận 5, TP.HCM), người nhập cảnh trái phép cùng BN1453, có 2 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Đến lần xét nghiệm thứ 3, người này cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân 1451 và 1453 là trường hợp nhập cảnh trái phép, đi chung nhóm với các bệnh nhân 1440, 1452 từ Myanmar, Thái Lan, Campuchia, về Việt Nam qua đường mòn, lối mở vào ngày 24/12/2020. Sau khi đến tỉnh An Giang, những người này tách riêng và có lịch trình di chuyển dày đặc.

Bệnh nhân 1440 (32 tuổi) về Vĩnh Long và được người thân trình báo cơ quan chức năng. Sau khi BN1440 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, nhóm người cùng nhập cảnh trái phép mới được phát hiện và truy vết. BN1452 (nữ) được cách ly, điều trị Covid-19 ở Đồng Tháp.

Ngày 28 và 29/12/2020, BN1451 và 1453 được ngành y tế TP.HCM tìm kiếm và đưa đi cách ly trong vòng 2 ngày. Những người khác về Cà Mau, Tây Ninh cũng được tìm thấy và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 11/1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho biết tất cả F1 liên quan bệnh nhân là người nhập cảnh trái phép đều âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 19/1, công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can đối với bệnh nhân 1440 về tội Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam các bị can liên quan điều tra về tội Tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép liên quan bệnh nhân 1440.

HCDC khuyến cáo trong thời điểm tăng cường phòng chống dịch Covid-19, người dân cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo thông điệp 5K của Bộ Y tế, cảnh giác trước các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Nếu phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, người dân hãy thông tin ngay đến chính quyền địa phương để được xử lý đúng quy định. Người nhập cảnh cần tuân thủ đúng quy định cách ly để không mang nguy cơ lây nhiễm bệnh cho chính gia đình mình và cộng đồng.