Bệnh nhân 1440 vượt biên như thế nào?

Sau khi vượt sông từ Campuchia vào huyện An Phú, tỉnh An Giang, bệnh nhân 1440 được tài xế 30 tuổi chở về TP.HCM.

Tối 28/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng họp khẩn với các sở, ngành và địa phương khi F1 của bệnh nhân 1440 (L.T.T., 32 tuổi, trú huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) đến tỉnh này. Người này là M.V.T. (30 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú), tài xế chở bệnh nhân 1440 từ biên giới về TP.HCM.

Các ngành chức năng của tỉnh An Giang cũng họp khẩn cấp vì anh T. chở bệnh nhân 1440 từ khu vực biên giới của huyện An Phú về TP.HCM chứ không phải Tây Ninh như thông tin dịch tễ ban đầu.

BN1440 vượt biên bằng xuồng vào An Giang

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Quân sự huyện An Phú (An Giang), rạng sáng 24/12, bệnh nhân 1440 vượt sông Bình Vi bằng xuồng. Lúc này, tài xế M.V.T. đậu xe 7 chỗ biển số 67A-157.51 chờ sẵn.

Bệnh nhân 1440 cùng 5 người khác được anh T. chở lên tỉnh lộ 957 về Đa Phước. Anh T. sau đó lái xe qua đò Hà Bao 2 để qua thị xã Tân Châu (An Giang).

Anh T. đã được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Long Phú, Sóc Trăng. Ảnh: Nhật Tân.

Đến huyện Tân Hưng của tỉnh Long An, xe dừng lại để một đôi nam nữ xuống. Bốn người còn lại được tài xế 30 tuổi chở về TP.HCM.

Khoảng 5h ngày 24/12, bệnh nhân lên xe tải chở hàng về TP.HCM rồi đi Vĩnh Long bằng xe 16 chỗ.

Trên xe lúc đó có 4 người nhưng không ngồi cùng hàng ghế. Quá trình di chuyển, bệnh nhân ghé trạm dừng chân Minh Phát ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Đến 8h ngày 24/12, bệnh nhân dừng chân tại khu vực cổng chào tỉnh Vĩnh Long ở phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long, sau đó được xe ôm chở về thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít.

Dọc đường, bệnh nhân 1440 ghé vào nhà mẹ để lấy chìa khóa và xe. Trên đường về nhà riêng, người này ghé mua thuốc lá tại tiệm tạp hóa.

Từ thông tin gia đình cung cấp, cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm và đưa bệnh nhân đi cách ly tập trung vào tối 24/12.

Phương tiện chở tài xế T. được phun hóa chất khử trùng. Ảnh: Nhật Tân.

Đến chiều 26/12, bệnh nhân này khai với cơ quan chức năng là không nhập cảnh qua biên giới tỉnh Tây Ninh như lời khai ban đầu. Anh ta thay đổi lời khai, nói đã đi qua khu vực giáp biên tỉnh An Giang.

Tài xế của 1440 đã đến nhiều tỉnh miền Tây trong 5 ngày

Sau khi đưa khách từ vùng biên lên TP.HCM, sáng 24/12, anh T. quay xe về Trung tâm Y tế huyện An Phú (An Giang) chở 5 người qua huyện Cờ Đỏ của TP Cần Thơ và ngủ lại đêm. Ngày 25/12, anh T. quay về thị trấn An Phú gửi ôtô tại nhà một cán bộ xã Vĩnh Lộc (huyện An Phú, An Giang).

Rạng sáng 26/12, anh T. đón một số giáo viên của hai điểm trường và cán bộ Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện An Phú rồi chở đi xã Vọng Thê của huyện Thoại Sơn, An Giang (trong đó có một cán bộ tuyên giáo xã Vĩnh Lộc). Xe trở về An Phú vào 21h cùng ngày.

Ngày 27/12, anh T. đón khách tại lò rèn Ông Trụ của xã Phước Hưng (huyện An Phú, An Giang) để đi đám tang ở tỉnh Sóc Trăng. Đến sáng 28/12, anh T. được lực lượng phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng mời về Trạm Y tế xã Trường Khánh điều tra dịch tễ rồi đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Long Phú.

Quán bánh xèo ở TP Sóc Trăng - nơi tài xế T. đến ăn uống vào tối 27/12. Ảnh: Việt Tường.

Trao đổi với Zing tối 28/12, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu cho biết khi chở 8 người đến xã Trường Khánh của huyện Long Phú vào chiều 27/12, anh T. đậu xe gần chùa Phổ Giác. Tối 27/12, anh T. ra TP Sóc Trăng ăn bánh xèo trên đường Trần Hưng Đạo.

Sáng 28/12, anh T. ăn sáng tại một quán ở xã Trường Khánh. Ngoài 8 người đi cùng xe, ngành y tế xác định thêm 59 người liên quan đến anh T. Những người này đã được cách ly tại nhà và tiệm bánh xèo đã tạm đóng cửa.