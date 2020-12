Bệnh nhân 1440 cầu cứu gia đình để về nước

Bệnh nhân 1440 bị kẹt lại ở nước ngoài nên đã gọi điện thoại về cầu cứu gia đình. Sau đó, người nhà bệnh nhân đã gửi 37 triệu đồng cho đường dây tổ chức nhập cảnh trái phép.

Ngày 30/12, trao đổi qua điện thoại với phóng viên, bà T.T.H. (51 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long), mẹ ruột của bệnh nhân 1440, cho biết sức khỏe bà ổn định.

Bà và 14 người khác (F1) được cách ly tại trung tâm y tế ở tỉnh Vĩnh Long ngay sau khi trình báo con trai L.T.T. (32 tuổi, sau này là bệnh nhân 1440) nhập cảnh trái phép vào ngày 24/12.

Gia đình cho biết hồi tháng 7, T. theo bạn bè xuất cảnh sang Myanmar lao động. Do dịch Covid-19, nơi bệnh nhân làm việc ngưng hoạt động, anh bị kẹt lại ở nước ngoài nên đã gọi về nhà cầu cứu gia đình.

Để đưa anh T. về nước, gia đình đã chi cho một đầu mối của đường dây tổ chức nhập cảnh trái phép số tiền 37 triệu đồng. Bà H. trực tiếp gửi qua tài khoản ngân hàng của đầu mối này 25 triệu đồng, còn con gái (em bệnh nhân 1440) gửi 12 triệu đồng.

Trung tâm Y tế huyện Mang Thít. Ảnh: Đ.Đ.

Theo bà H., khi về đến nhà hôm 24/12, thái độ của con trai bà khá hoảng loạn, sợ hãi.

“Mới bước vô cửa, tui không cho vô”, người mẹ kể lại. Bà H. giải thích có thể con trai bà lo sợ vì nhập cảnh trái phép cũng như dịch bệnh phức tạp.

Bà H. nói chồng gọi ngay cho một bác sĩ thân quen, sau đó, thông báo cho xã về trường hợp này. Tối cùng ngày, T. được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, sau đó có kết quả dương tính với SAR-CoV-2.

Người mẹ cho biết bà đã động viên con trai phải khai báo trung thực và không được giấu giếm điều gì với cơ quan chức năng. "Con tôi nó khờ quá", bà H. nói và chia sẻ bà khá buồn, lo lắng cho con trai sau khi sự việc xảy ra.

Theo bác sĩ Hồ Thị Thu Hằng, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, hiện nay, bệnh nhân 1440 đang cách ly và điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long. Tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định, chưa có các biểu hiện ho, sốt…

Qua truy vết, ngành y tế đã xác định và cách ly 15 trường hợp F1 từng tiếp xúc gần với bệnh nhân 1440. Kết quả xét nghiệm cho thấy tất cả F1 đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Còn 129 trường hợp F2 được cách ly tại nhà.

Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đang củng cố hồ sơ, xem xét, nếu đủ điều kiện sẽ khởi tố vụ án hình sự liên quan đến bệnh nhân 1440.

Chiếc xe anh T. chở bệnh nhân 1440 được cơ quan y tế phun hóa chất khử trùng. Ảnh: Nhật Tân.

Cùng ngày, đại tá Lâm Thành Sol, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang, đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép xảy ra tại huyện An Phú.

Trong khi đó, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết các lực lượng của Công an tỉnh An Giang sẽ phối hợp với bộ đội biên phòng và chính quyền huyện An Phú, truy tìm nhóm người tổ chức đưa bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép từ Campuchia, xử lý theo pháp luật.

Đối với bệnh nhân 1440, công an sẽ xử lý hành vi vi phạm về nhập cảnh sau khi người này trị bệnh xong.

“Bệnh nhân 1440 khai rất nhiều thông tin không thống nhất nên cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc truy vết. May là chúng tôi tìm được tài xế chở bệnh nhân này nên đã phối hợp với các tỉnh để truy vết những trường hợp tiếp xúc gần”, ông Nơi thông tin.