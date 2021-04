Bệnh ngôi sao từng khiến ‘cục cưng nước Mỹ’ bị ghẻ lạnh

Việc coi mình như trung tâm của vũ trụ từng khiến Katherine Heigl - người có lúc được mệnh danh là “America's Sweetheart” - bị cả Hollywood ghẻ lạnh.

"Tôi thà chết còn hơn. Tôi đã không nhận ra mình phải sống với nỗi lo lắng ra sao cho đến khi bản thân cảm thấy quá sức tồi tệ, cần tìm đến sự giúp đỡ", Katherine Heigl trải lòng trên The Washington Post hồi cuối tháng 1.

Cuộc phỏng vấn này là nơi để cô trút bầu tâm sự về chuyện từng bị Hollywood tẩy chay do cách sống và làm việc với thái độ bề trên.

Ngôi sao Knocked Up giải thích rằng có thể cô đã nói vài điều không vừa tai người khác, nhưng rồi chúng bỗng dưng hóa thành nhận xét kiểu "cô ấy khó tính, cô ấy khó khăn, cô ấy vô ơn, và thậm chí là cô ấy không chuyên nghiệp".

Katherine Heigl đã tự hỏi: "Định nghĩ 'khó khăn' là gì? Câu hỏi đó từng khiến tôi rất bực mình".

Cho đến một ngày, khi cách nghĩ của Heigl hoàn toàn đi ngược với số đông, cô mới biết mình đã sai.

"Cô ấy coi mình là diva"

Năm 2008 đánh dấu sự tàn lụi trên con đường đi đến đỉnh cao danh vọng của Katherine Heigl.

Cô đưa ra phát ngôn công khai chỉ trích bộ phim Knocked Up có yếu tố phân biệt giới tính, dù rằng tác phẩm từng giúp cô nhận 5 đề cử giải thưởng điện ảnh, khoản cát-xê 300.000 USD , và hơn hết, là danh xưng "cục cưng nước Mỹ" (America's sweetheart).

Thói lộng ngôn của Heigl còn được thể hiện qua quan điểm về vai diễn bác sĩ Izzie Stevens trong tác phẩm Grey's Anatomy. Minh tinh nhận đề cử giải Emmy cho vai diễn, nhưng cô lại hùng hồn tuyên bố sẽ từ chối nhận giải nếu thắng cuộc.

"Ở mùa bốn của Grey's Anatomy, tôi không được tạo điều kiện để thể hiện vai diễn một cách tốt nhất. Trong nỗ lực duy trì danh tiếng của giải thưởng, tôi quyết định tự xóa tên khỏi danh sách. Tôi không muốn tước đi cơ hội của một nữ diễn viên khác", cô nói.

Katherine Heigl thời trẻ có nhiều phát ngôn ngông cuồng, coi thường người khác. Ảnh: Pinterest.

Phát biểu của Heigl gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội và khiến Shonda Rhimes - người tạo ra loạt phim Grey's Anatomy - cảm thấy bị tổn thương, xúc phạm. Bởi vậy Rhimes mới quyết định "đá" Heigl khỏi series từ năm 2010.

Bà thẳng thừng phản pháo: "Nhân vật của Katherine không nhận được nhiều sự chú ý trong mùa mới bởi chính cô ấy yêu cầu thuyên giảm cường độ làm việc. Tôi nhận được phản hồi về mức độ căng thẳng trên phim trường và tin đồn xoay quanh việc Katherine muốn rời khỏi loạt phim".

Trong phát ngôn của mình, Shonda Rhimes nhấn mạnh Heigl có cách ứng xử không khác nào một "diva".

Cây bút Kim Masters của The Hollywood Reporter đã dùng từ ngữ tương tự khi lên án thái độ gây ngán ngẩm của nữ diễn viên.

Cho rằng mình là người quá thẳng tính, nhưng Heigl ngày càng bị xa lánh do hay phản đối kịch bản, công khai chỉ trích tác phẩm mình tham gia, hoặc phàn nàn về điều kiện làm việc. Do vậy, không lạ gì khi tên tuổi của cô bỗng dưng mờ nhạt hẳn.

Chứng nào tật nấy

Những tưởng bước tuột dốc sau Grey's Anatomy sẽ là bài học lớn cho Katherine Heigl rút kinh nghiệm. Song, cô vẫn "chứng nào tật nấy".

Năm 2010, nguồn tin của The Hollywood Reporter từng kể trong quá trình ghi hình Life as We Know It, Heigl đã khiến cả ê-kíp ngao ngán vì luôn viện lý do để cản trở tiến độ ghi hình. Các thành viên trong đoàn phải kiên nhẫn lắm mới không "phát hỏa" trước căn bệnh ngôi sao của cô.

"Katherine có rất nhiều yêu cầu và gây tốn thời gian trong mỗi ngày quay, từ vấn đề về tủ phục trang cho tới những câu hỏi về kịch bản và những yêu cầu cá nhân", nguồn tin cho biết.

Không phải ngẫu nhiên đoàn phim 27 Dresses tố cáo Heigl cư xử như bà hoàng và muốn mình là trung tâm vũ trụ. Cô đưa ra yêu sách mà ngay cả nhiều siêu sao lừng lẫy còn chưa dám đề nghị: phải được ở trong phòng tổng thống tại khách sạn The Bristol.

Làm việc với Katherine Heigl luôn mang đến trải nghiệm tồi tệ cho các đoàn phim. Ảnh: NBC.

Các nhà sản xuất Hollywood dùng từ "cơn ác mộng" khi nhắc Elizabeth Berkley và Megan Fox. Nhưng thực tế, Katherine Heigl - cái tên từng được AskMen vinh danh là người phụ nữ quyến rũ nhất hành tinh - mới bị giới làm phim tránh né nhiều hơn cả.

Do đã bắt thóp cách biểu đạt ngôn từ và những cử chỉ õng ẹo của Heigl, một nhà làm phim cương quyết từ chối cô cho dự án mới. Ông còn nhấn thêm một câu đáng suy ngẫm: "Cô ấy không có giá trị đến thế".

Lúc đó, khi được hỏi "có cảm thấy hối hận vì là kẻ trịch thượng", Heigl dù đã bị đưa vào danh sách đen của Hollywood vẫn tỉnh bơ đáp lại: "Tôi không cảm thấy hối lỗi về sự khắt khe của bản thân. Tôi muốn cư xử chuyên nghiệp nhất có thể và luôn tôn trọng mọi người. Nếu ai đó từng cảm thấy thất vọng, họ nên hiểu tôi không cố ý làm vậy".

Theo Daily Mail, cảm giác tiêu cực của đoàn phim tăng gấp đôi khi mẹ ruột kiêm quản lý của Katherine Heigl đến phim trường. Giới thạo tin kể rằng mẹ của Heigl cũng dụng ngôn "đao to búa lớn" và yêu sách không kém gì con gái.

Thảm bại phòng vé của One for the Money (2012) và The Big Wedding (2013) được xem như sự trả giá của Katherine Heigl. Riêng với One for the Money, cô đào nước Mỹ đã nếm trái đắng với đề cử Mâm xôi vàng cho Nữ diễn viên tệ nhất.

Xem ra cái tên Katherine Heigl không còn là bảo chứng cho thành công của dòng phim hài - lãng mạn. Cái mác "thuốc độc phòng vé" cũng gắn liền với cô từ đây.

Ánh hào quang khó trở lại

Trong khoảng thời gian dài sau đó, Katherine Heigl không xuất hiện trên màn ảnh rộng hay đưa ra bất cứ tuyên ngôn gây sốc nào nữa.

Năm 2016, ngôi sao mới kể rằng cô đã tìm gặp nhà sản xuất Shonda Rhimes của Grey's Anatomy để xin lỗi sau tất cả sai lầm mình gây nên.

Hollywood vốn rộng mở với những cái tên có thực lực. Song, trường hợp của Heigl lại khác. Dù có tài năng, cô vẫn khó lòng được đón nhận khi quay lại.

Katherine Heigl chật vật tìm lại hào quang. Ảnh: Page Six.

Mãi đến năm 2018, Heigl mới cho thấy những dấu hiệu tích cực trong sự nghiệp khi được mời tham gia series ăn khách Suits, thay thế Meghan Markle. Mới nhất, cô góp mặt trong dự án Firefly Lane được chiếu trên Netflix dựa theo tiểu thuyết của Kristin Hannah.

Đối với Firefly Lane, Heigl đóng vai người dẫn chương trình Tully Hart tài năng và quyến rũ. Bộ phim xoay quanh tình bạn của Tully và Kate (Sarah Chalke). Họ đã bước qua những biến cố, bộn bề cuộc sống để duy trì tình bạn trong nhiều thập kỷ.

Có đoạn Heigl thoại rằng: "Bất kỳ mối quan hệ bền chặt nào cũng đều trải qua thử thách, và nhiều lúc tưởng như tất cả đã tan thành mây khói. Nếu không phải, chắc chắn những người trong cuộc đã không trung thực với nhau. Tình bạn nếu đến từ một phía sẽ không thể gắn kết lâu dài".

Cách nữ diễn viên lập luận về mối quan hệ giữa Tully và Kate - hai nhân vật từng đánh lộn, phản bội, không nhìn mặt nhau - được tờ The Washington Post mô tả giống như mối quan hệ đầy biến động của Heigl với chính Hollywood.

Ở tuổi 43, bà mẹ ba con đã có những trải nghiệm nhớ đời trong nghề diễn và cuộc sống vô vàn rắc rối. Trong cuộc phỏng vấn với kênh KXAS-TV, Heigl tâm sự cô đã học được cách "dịu dàng hơn một chút" theo thời gian.

Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng: "Bày tỏ tham vọng không xuất phát từ một lời nói bậy bạ, và nó không khiến tôi trở thành một phụ nữ nữ tính, yêu đời, được mọi người ủng hộ".