Bệnh lạ bí ẩn bủa vây nhân viên ngoại giao Mỹ

Hàng trăm nghìn người chết trong một năm vì làm việc quá giờ

Nghiên cứu do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố ngày 17/5 cho thấy hơn 700.000 người tử vong mỗi năm do làm việc quá nhiều giờ trong tuần.