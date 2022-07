Bệnh hiếm gặp đe dọa sự nghiệp của Justin Bieber, Selena Gomez

Bệnh nhức đầu chùm gây khó khăn cho Radcliffe trong quá trình tham gia phim The Amateur Photographer và Kill Your Darling. Theo chuyên gia thần kinh học, cách nay một thập kỷ, tỷ lệ người mắc bệnh này ở Anh là 1/100. Ảnh: The Times.